Reisen wie Generation Z: Das sind die beliebtesten Packtricks auf TikTok

von Leonie Zimmermann Kofferpacken gehört zu den wohl unbeliebtesten Ritualen des Verreisens. Und doch gibt es Tricks, die das Ganze einfacher machen. Junge Menschen setzen vor allem auf smarte Helfer.

Bevor es in den Urlaub geht, steht für viele ein eher unerfreuliches Ereignis an: Koffer packen. Was muss mit – und wie zur Hölle soll das eigentlich alles in den Koffer passen? Ganz egal, wie oft man schon für den Urlaub gepackt hat, es sind immer wieder die gleichen Probleme, denen man sich stellen muss, bevor man in den lang ersehnten Urlaub aufbrechen kann.

Auch auf der vor allem bei jungen Menschen beliebten Social-Media-Plattform TikTok stellen sich zahlreiche Nutzer der Herausforderung des Kofferpackens – und teilen ihre Erfahrungen mit der Community.

Die beliebtesten Packtricks auf TikTok

Das Online-Reiseunternehmen "weloveholidays.de" hat sich einmal angesehen, welche Tipps die Reisenden der Generation Z dabei am häufigsten auf der Plattform teilen. Daraus ergibt sich eine Liste mit den beliebtesten Packtricks von jungen Menschen – für alle, die ihre Pack-Routine noch verbessern wollen:

Kleidung einrollen statt falten

Statt die Kleidung aus dem Schrank direkt in den Koffer zu legen, lohnt es sich, sie einzurollen. Dadurch passt nicht nur mehr in den Koffer – auch die Faltenbildung wird so minimiert. Packing-Cubes für mehr Struktur nutzen

Die kleinen Stoffbeutel können dabei helfen, schneller zu finden, was man im Koffer sucht, ohne alles durchwühlen zu müssen. AirTag verwenden, um den Koffer zu finden

Vor allem im Sommer kommt es immer wieder zum Verlust von Koffern am Flughafen. Einfacher wird es, wenn man ein Ortungsgerät im Aufgabegepäck lässt, um den Standort des Koffers bestimmen zu können. Socken in die Schuhe stopfen

Gleich doppelt hilfreich ist dieser Tipp: Wer seine Socken und Unterwäsche in die Schuhe stopft, schützt diese vor Verformungen und spart gleichzeitig Platz. Outfits in Ziploc-Beuteln verpacken

Wer gerne im Vorfeld plant, was er an welchem Tag seines Urlaubs trägt, der kann die fertigen Outfits in separaten Beuteln verstauen, um dann im Urlaub jeden Tag sein fertiges Outfit parat zu haben. Schwere Gegenstände kommen unten in den Koffer

Wer die schwersten und sperrigsten Gegenstände zuerst in den Koffer packt, der kann das Gewicht gleichmäßiger verteilen und den Platz sinnvoll einteilen.

Für die Analyse wurde mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz tausende Beiträge mit den Hashtags #packinghacks, travelhacks, traveltips, luggagehacks und packingtips untersucht.

Quelle: weloveholidays.de