von Leonie Zimmermann Wer den deutschen Reisepass besitzt, der kann in 190 Länder der Welt ohne Visum reisen. Wir genießen also große Reisefreiheit. Aber es gibt noch ein paar mächtigere Reisepässe.

Südafrika, Australien oder doch lieber Kanada? Wer einen deutschen Reisepass besitzt, der hat für seine nächste Reise die Qual der Wahl aus stolzen 190 Destinationen. So viele Länder können wir mit dem Reisepass visafrei bereisen. Damit landet der deutsche Reisepass auch in diesem Jahr wieder auf Platz drei des weltweiten Passport-Rankings der britischen Beratungsfirma "Henley & Partners". Den Platz teilt sich Deutschland mit Spanien.

Der mächtigste Reisepass der Welt ist in Asien beheimatet, genauer gesagt in Japan. Das Land der aufgehenden Sonne ermöglicht den Einheimischen visumfreies Reisen in ganze 193 Länder. Damit haben Japaner die wohl größte Reisefreiheit in diesem Jahr. Platz zwei teilen sich Singapur und Südkorea mit visumfreiem Zugang zu jeweils 192 Ländern.

Reisepass-Ranking: Diese Länder haben am meisten Reisefreiheit

Japan (193) Singapur und Südkorea (192) Deutschland und Spanien (190) Finnland, Italien, Luxemburg (189) Österreich, Dänemark, Niederlande, Schweden (188) Frankreich, Irland, Portugal, Vereinigtes Königreich (187) Belgien, Tschechien, Neuseeland, Norwegen, Schweiz, USA (186) Australien, Kanada, Griechenland, Malta (185) Ungarn und Polen (184) Litauen und Slowakei (183)

Das Ranking zeigt, dass vor allem Einwohner:innen westlicher Länder eine große Reisefreiheit haben, abgesehen von den ersten drei asiatischen Ländern, die aber bereits seit Jahren bemüht sind, die Globalisierung – und damit auch das freie Reisen – voranzutreiben. Es gibt aber auch eine andere Seite der Medaille: Länder, deren Reisepass die Besitzer:innen eher einschränkt, als ihnen Möglichkeiten zu eröffnen.

Reisepass-Ranking: Diese Länder haben am wenigsten Reisefreiheit

Afghanistan (27) Irak (29) Syrien (30) Pakistan (32) Jemen (34) Somalia (34) Palästina und Nepal (38) Nordkorea (40) Libyen, Kosovo und Bangladesh (41) Sudan, Sri Lanka, Libanon, Kongo (42)

Basis für die Analyse der britischen Beratungsfirma "Henley & Partners" bilden Daten des internationalen Dachverbandes der Fluggesellschaften (IATA). Für das Reisepass-Ranking spielen vor allem Einreisebeschränkungen und Visabestimmungen eine Rolle. Die noch geltenden Corona-Einreiseregelungen hat das Unternehmen allerdings nicht berücksichtigt.

Quelle: Henley & Partners