1. Lassen Sie Ihre Zahnbürste nicht mehr offen rumliegen Ein Mangel an Zeit macht die griffbereite Zahnbürste gefällig für Zimmermädchen, die oft nur zwischen 20 bis 30 Minuten pro Zimmer für die Reinigung haben. Im Buch „Total bedient – Ein Zimmermädchen erzählt“, berichtet die Autorin von „der Höchststrafe“, wenn die Zahnbürste zur Reinigung der Toilette verwendet wird. 2. Stellen Sie Ihre Koffer nicht auf den Boden Gepäck auf dem Boden ist eine Einladung für ein unerwünschtes Souvenir: Bettwanzen. Es ist ganz leicht für Schädlinge in einen auf dem Boden stehenden Koffer hineinzuklettern – und so nehmen Sie die Insekten unbewusst mit nach Hause. 3. Finger weg von der Fernbedienung Laut einer Studie der US-Universität Houston ist die Fernbedienung der schmutzigste Gegenstand im Hotelzimmer. Die werden so gut wie nie geputzt und so können Keime von Gast zu Gast weitergegeben werden. 4. Trinken Sie nicht aus den Gläsern im Zimmer Diese Regel gilt auch für die Kaffeebecher. Wieder wegen Zeitmangel müssen Zimmermädchen eine schnelle Lösung finden: Gläser und Becher einfach mit Wasser abspülen oder mit dem gleichen Tuch abwischen, mit dem sie andere Zimmer geputzt haben. 5. Stellen Sie keine eigenen Getränke in die Minibar Eklig ist dieser Fall nicht, aber schon ärgerlich. Für mitgebrachte Getränke kann man am Ende bezahlen, denn die Hotels kontrollieren die Mini-Bar streng und berechnen eventuell die selbst gekauften Getränke – und dann auch noch zum höheren Hotel-Preis.

