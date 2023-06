Die Vorfreude ist groß, die Koffer sind gepackt – doch dann kommt der Flieger zu spät, der Koffer geht kaputt und das Hotel hat überraschende Mängel. So kann im Urlaub die Laune schnell in den Keller rauschen. Rechtsanwalt Markus Mingers erklärt, welche Rechte Reisende in solchen Fällen haben.