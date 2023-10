Reiseverkehr betroffen: Generalstreik in Italien für Freitag angekündigt

Die Inflation macht sich auch im Tourismus-Betrieb bemerkbar, Klimakrise und Krieg bewegen die ganze Welt. Vom Reisen hält das viele Menschen nicht ab, aber die Unsicherheit bei vielen Reisenden ist groß. Welche Bahnstrecke ist gesperrt? Wie sicher ist mein Reiseziel? Und was gibt es sonst so Neues aus der Tourismus-Welt? In unserer Bildergalerie finden Sie die wichtigsten Nachrichten rund ums Reisen, damit Sie immer auf dem Laufenden bleiben.

