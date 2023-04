von Rebecca Häfner Wer über eines der gängigen Urlaubsportale eine Reise bucht, wird gefühlt 100-mal gefragt, ob er wirklich keine Reiseversicherung abschließen will. Das kann Verbraucher:innen schnell ins Grübeln bringen. Stiftung Warentest verrät, welcher Versicherungsschutz für Ferien im Ausland wirklich nötig ist.

Der Familienurlaub für den Sommer ist gebucht und es warten zwei Wochen voller Natur, Meeresbrise, Meeresrauschen und Strandtagen. Kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen – oder braucht es doch einen Reiseschutz? Die Expert:innen der Stiftung Warentest halten nur eine Versicherung bei Auslandsreisen für nötig und raten von den Angeboten der Buchungsportale ab. Ein Überblick:

Welche Versicherung bei Reisen im Ausland benötige ich unbedingt?

Für alle Reisen außerhalb von Deutschland rät die Stiftung Warentest zu einer Auslandsreisekrankenversicherung. Warum? Auf die gesetzliche Krankenkasse können sich Versicherte im Ausland nicht verlassen. Denn: Innerhalb der Europäischen Union übernimmt die Krankenkasse nur, was Versicherten im Reiseland zusteht. Bedeutet: Ist dort eine Behandlung eine Privatleistung, trägt die Krankenkasse dafür im Ausland die Kosten nicht – auch wenn diese Behandlung in Deutschland Kassenleistung ist.

Außerhalb der Europäischen Union ist der Schutz der gesetzlichen Krankenversicherung noch mal deutlich eingeschränkter, informiert die Stiftung Warentest. Ohne Auslandsreisekrankenversicherung kann es schnell sehr teuer werden: Verletzt sich beispielsweise ein Familienmitglied im Urlaub so schwer, dass ein Krankenrücktransport nötig wird, kann dies über 100.000 Euro kosten. Die Warentester:innen empfehlen deshalb, bei dem Abschluss einer Versicherung darauf zu achten, dass schon "medizinisch sinnvolle" Rücktransporte bezahlt werden. Sinnvoll bedeutet etwa, wenn die verletzte Person in Deutschland schneller genesen könnte. Für Familien (mit minderjährigen Kindern) gibt es Tarife für unter 50 Euro im Jahr. Testsieger ist der Tarif "grün versichert ARN, Familie" von Vigo für 46,80 Euro Jahresbeitrag. Meist ist ein Jahrestarif am sinnvollsten. Der Preistipp der Stiftung Warentest für Familien ist der Tarif "502" vom Münchener Verein. Er kostet 18,60 Euro im Jahr und hat die Note 1,1 bekommen.

Benötige ich eine Reiserücktrittsversicherung?

Die Kinder liegen mit einer Magen-Darm-Krippe flach oder der Familienhund verletzt sich – leider kann auch immer etwas dazwischenkommen, was die Reisepläne durchkreuzt. Eine Reiserücktrittsversicherung übernimmt die Stornokosten, wenn der Grund für die Absage der Reise dort versichert wird. Unter versicherte Gründe fallen in der Regel unerwartete Erkrankungen, Schwangerschaftskomplikationen oder Unfälle.

Stiftung Warentest empfiehlt eine Reiserücktrittsversicherung immer in Kombination mit einer Abbruchversicherung. Diese übernimmt Kosten, wenn der Urlaub aus versicherten Gründen unterbrochen, abgebrochen oder verlängert werden muss. Doch wann ist so ein Schutz nötig? Grundsätzlich kann eine solche Versicherung sinnvoll sein, wenn der Urlaub sehr teuer ist und wenn mehrere Personen mitfahren. Je wahrscheinlicher es ist, dass etwas die Urlaubspläne durchkreuzen kann, desto mehr Sinn macht eine Versicherung. Der Testsieger bei Stiftung Warentest ist der Tarif "Jahres-Reise-Karte Basispaket ohne SB" von Travelsecure. Er wurde mit "sehr gut" bewertet und kostet 117 Euro im Jahr.

Welche Reiseversicherungen sind unnötig?

Viele Anbieter werben mit scheinbar sinnvollen Versicherungen, die eine Reise sicher machen sollen. Doch Stiftung Warentest stuft Reisegepäckversicherungen, Reiseunfallversicherungen und eine Reisehaftpflichtversicherungen als unnötig ein.

Sind die Versicherungspakete von Buchungsportalen sinnvoll?

Nur einen Klick weit entfernt, ist es bei Buchungsportalen kinderleicht noch ein Reiseversicherungspaket dazuzubuchen. Aber: Die Warentester:innen raten von dem Klick ab. Die Angebote sind meist ein schlechter Deal, weil sie unnötige Versicherungen enthalten – und die Qualitätsunterschiede können sehr hoch sein. Besser: Die Reise buchen und sich separat eine Auslandskrankenversicherung und gegebenenfalls eine Reiserücktrittsversicherung mit dem besten Tarif suchen und abschließen.

Den kompletten (kostenpflichtigen) Test finden Sie bei Stiftung Warentest