Reisewarnung für Israel: Kann ich meinen Urlaub jetzt kostenfrei stornieren?

Reisende am Flughafen Ben Gurion in der Nähe von Tel Aviv, die auf Rückflüge warten, nach dem Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober 2023

von Rebecca Häfner Eine Reise nach Israel scheint derzeit in weiter Ferne, schließlich möchte sich niemand im Urlaub in Lebensgefahr begeben. Was Reisende wissen müssen, die bereits eine Reise gebucht haben.

Nach dem Angriff der Hamas und der geplanten Bodenoffensive Israels im Gazastreifen hat das Auswärtige Amt eine Reisewarnung für Israel ausgesprochen. Was dies für Reisende bedeutet, die aktuell einen Urlaub in Israel geplant haben.

Was bedeutet eine Reisewarnung genau?

Das Auswärtige Amt spricht eine Reisewarnung aus, wenn für Reisende eine "konkrete Gefahr für Leib und Leben droht". Mit dieser Warnung wird Urlauber:innen davon abgeraten, in das betroffene Land zu reisen. Es ist allerdings kein Verbot. Urlauber:innen, die bereits vor Ort sind, wird geraten abzureisen. Alle deutschen Staatsbürger in Israel sollten sich in die Krisenvorsorgeliste Elefand eintragen, wo auch über Ausreisemöglichkeiten informiert werde.

Kann ich meine Pauschalreise kostenfrei stornieren?

Ist im Urlaubsgebiet durch höhere Gewalt eine Gefahrensituation entstanden, die die Reise beeinträchtigt oder die Urlauber:innen gefährdet, kann sie kostenfrei storniert werden. Das wird im Reiserecht geregelt (§ 651 h (3) BGB). Diese Vorgabe greift in der Regel, wenn das Auswärtige Amt eine Reisewarnung ausspricht – und so können Pauschalreisende aktuell ihre Reise nach Israel kostenfrei stornieren.

Was ist, wenn ich Hotel und Flüge individuell gebucht habe?

Für Individualreisende gelten nicht die gleichen Rechte wie für Pauschalurlauber:innen. Reisende bekommen natürlich ihr Geld zurück, wenn die Airline den Flug streicht. Dies haben nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel schon einige Fluglinien getan – unter anderem die Lufthansa.

Finden die gebuchten Flüge statt, sieht es anders aus. Aus reiserechtlicher Sicht könnte sich eine Fluggesellschaft darauf berufen, dass sie die verkaufte Leistung, also den Flug, anbieten kann. "Kann man in das Land einreisen, ist das Risiko, was man mit seiner Zeit im Land macht, schon bei den Reisenden selbst", erklärte Reiserechtler Paul Degott gegenüber der "Berliner Morgenpost".

Auch bei einem Hotel sehe es ähnlich aus: So lange das Hotel geöffnet hat und die Leistung anbiete, ist eine kostenfreie Stornierung nur möglich, wenn man sie bereits im Vorhinein gebucht hat.

Reisende können aber auf Kulanz der Hotelbetreiber und der Airline hoffen und sollten sie in jedem Fall kontaktieren.

Sonntag, 15. Oktober 2023: Auswärtiges Amt verhängt Reisewarnung für Israel Das Auswärtige Amt (im Bild) hat eine Reisewarnung für Israel ausgesprochen. Die Reisewarnung gelte auch für die gesamten Palästinensischen Gebiete und den Libanon, teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Sonntag in Berlin mit. Alle deutschen Staatsbürger vor Ort sollten sich in die Krisenvorsorgeliste Elefand eintragen, wo auch über Ausreisemöglichkeiten informiert werde.

Wie sieht es aus, wenn ich erst im Dezember oder Januar nach Israel reisen möchte?

Wer erst in einigen Wochen oder Monaten nach Israel reisen will und den Urlaub bereits gebucht hat, sollte zunächst abwarten, rät der Reiserechtler. Bei einer Stornierung könnten Kosten anfallen. Wer eine Pauschalreise gebucht hat, sollte Kontakt zu dem Reiseveranstalter aufnehmen: "Er hat selbst ein Interesse daran, Reisen nur dann durchzuführen, wenn alles funktioniert und vor Ort keine Einschränkungen sind", sagte Degott gegenüber der "Berliner Morgenpost".

Quellen: Bürgerliches Gesetzbuch, Berliner Morgenpost, Auswärtiges Amt, Auswärtiges Amt 2, standard, mit Material der AFP