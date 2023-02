Ein entspannter Urlaub ist auch in Zeiten der Inflation möglich – mit den richtigen Infos.

von Leonie Zimmermann Alles wird teurer, auch der Urlaub. Darauf verzichten wollen wir trotzdem nicht. Aber wie kann preiswerter Urlaub in Zeiten von Inflation und Klimakrise gelingen? Beim RTL-Reisegipfel haben Branchenexperten Antworten auf diese und weitere Fragen gefunden.

Sommer, Sonne, Strand und Meer – keine Frage, es zieht uns wieder in die Ferne. Die Reiselust der Deutschen ist nach mehreren Jahren endlich wieder auf einem Hoch. Viele Menschen sehnen sich nach einer Auszeit vom Alltag, nach Erholung am Wasser oder in den Bergen, nach neuen Eindrücken und Abenteuern weit weg von den Orten, die sie Tag für Tag sehen. Leider macht die Inflation dem einen oder anderen einen Strich durch die Urlaubsplanung. Aber auf Urlaub verzichten, weil die Reisekasse knapper wird? Kommt für die meisten Reisefreunde nicht in die Tüte.

Fragen, die sich deshalb viele Reisende stellen: Wie ist günstiger – und guter – Urlaub im Jahr 2023 möglich? Wo finde ich die besten Angebote? Und welche Orte muss ich mir noch nicht mit tausenden anderen Touristen teilen? Beim Reisegipfel in den Kölner RTL-Studios am Donnerstag haben vier Branchenexperten Antworten auf genau diese und weitere Fragen gefunden.

In der Diskussionsrunde mit RTL-Reiseexperte Ralf Benkö haben sich Stefan Baumert, CEO von TUI Deutschland, Eurowings-Geschäftsführer Kai Duve, Christian Hein, Geschäftsführer von MSC Cruises Deutschland und Marija Linnhoff, Vorsitzende des unabhängigen Reisebüroverbandes VUSR mit den aktuellen Herausforderungen der Tourismusbranche auseinandergesetzt – und den einen oder anderen wertvollen Tipp für die Urlaubsplanung gegeben.

Wie geht klimafreundliche Kreuzfahrt?

Neben bezahlbarem Reisen lag der Fokus dabei vor allem auf klimafreundlichem Urlaub. Überschwemmungen, Erdbeben und Waldbrände haben uns die Folgen der Klimakrise in den vergangenen Monaten schmerzlich vor Augen geführt. Darauf müssen auch die Touristiker reagieren. Die große Frage ist nur, wie. Vor allem Flugreisen und die Kreuzfahrt stehen in diesem Zusammenhang bei Klimaschützern immer wieder in der Kritik.

Die RTL-Talkrunde: Moderatorin Isabelle Körner, TUI-Chef Stefan Baumert, Eurowings-CEO Kai Duve, Marija Linnhoff, Vorsitzende des Reisebüroverbandes VUSR, Christian Hein, Geschäftsführer von MSC Cruises Deutschland und RTL-Reiseexperte Ralf Benkö (von links). © Leonie Zimmermann

Laut Eurowings-CEO Duve ist Klimaschutz aber auch der Lufthansa-Group ein Anliegen: "Nachhaltigkeit ist für uns ein Selbstverständnis." Die Airline setze sich bereits seit mehreren Jahren für nachhaltige Treibstoffe ein und biete ihren Kunden auch die Option des CO2-Ausgleichs an. Der kostet in der Regel allerdings einen Aufpreis. Eine Maßnahme, die MSC-Chef Hein nicht ergreifen möchte. "Unsere Ökobilanz wird immer besser. Ich bin zuversichtlich, dass wir bis spätestens 2050 carbonneutral auf den Meeren unterwegs sind", sagt er im Talk. Wie das klappen kann? Mit dem richtigen Treibstoff – aktuell ist das noch Flüssigerdgas, auch LNG genannt.

Auch Marija Linnhof vom Reisebüroverband VUSR hält Kreuzfahrten für eine klimafreundliche – und günstige – Möglichkeit für einen Urlaub in diesem Jahr, "weil das Preis-Leistungsverhältnis einfach stimmt". Kreuzfahrt, Roadtrip oder doch lieber Flugreise? Die Reiseinteressen haben sich in den letzten Jahren weiterentwickelt. TUI-Chef Baumert sieht einen klaren Trend zur Individualisierung: "Wir bieten deshalb auch flexiblere Urlaube an. Das bedeutet allerdings nicht automatisch auch, dass es günstiger wird."

Tipps für günstige Flugbuchungen

Um einen schönen Urlaub zu erleben, muss man allerdings erstmal am Reiseziel ankommen. Hier sieht Linnhoff Reisende, Airlines und Airports wieder vor chaotischen Zeiten stehen. Sie ist sich sicher: Das Flugchaos im Sommer ist unausweichlich. Darunter leiden auch die Reisebüros, denn die verkaufen schließlich auch jene Flugreisen, die später von Streichungen betroffen sind. "Um das in Zukunft zu verhindern, brauchen wir einen besseren Austausch der Airlines und Airports. Die haben bisher einfach ihre Hausaufgaben nicht gemacht."

Ein Punkt, den TUI-Chef Baumert anders sieht. Er versichert: "Wir haben unsere Hausaufgaben sehr gut gemacht und aus dem letzten Sommer gelernt. Ich glaube kaum, dass es noch einmal so chaotisch wird wie letztes Jahr." Aber selbst, wenn das prognostizierte Chaos ausbleibt – die steigenden Flugpreise halten viele Menschen dann doch von der Flugreise ab.

Dabei gibt es laut Eurowings-CEO Duve einige Tricks, um bei der Flugbuchung bares Geld zu sparen: "Flexibilität ist hier das A und O. Wenn möglich, sollte man Samstage vermeiden, möglichst weit im Voraus buchen und offen für Nischenverbindungen zu Orten sein, die vielleicht noch nicht so bekannt sind. Das kann sich gleich doppelt lohnen." Wer also nicht auf den Jahresurlaub auf Mallorca besteht, sondern auch abseits der bekannten Touristenpfade urlauben möchte, der kann nicht nur bares Geld sparen, sondern gleichzeitig auch besondere neue Orte entdecken. Und das ist am Ende ohnehin unbezahlbar.