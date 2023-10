Reise-News Schlafend in den Skiurlaub: Österreich erweitert Angebot von Nachtzügen

Mit dem Nachtzug in den Skiurlaub, das ermöglicht Österreich in diesem Jahr noch mehr Wintersportlern. Die Österreichische Bundesbahn baut das Angebot in beliebten Regionen aus. Diese und weitere Meldungen in den Reise-News.