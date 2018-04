Auf Langstreckenflügen lösen sich die Crew-Mitglieder ab. Egal ob sie im Cockpit oder in der Kabine arbeiten, bei allen großen Fluggesellschaften gibt es interne Regelungen, die Ruhepausen vorsehen. Dafür können sich die Crews in spezielle Räumlichkeiten zurückziehen, die je nach Flugzeugtyp und Airline unterschiedlich konfiguriert sind.

Passagiere können in diese Schlafgemächer nie einen Blick werfen. Höchstens bekommen sie mit, das es in der Flugzeugkabine auch eine Tür gibt, die allerdings nicht zu einer Toilette führt. Nur wenn ein Flugbegleiter bei Schichtwechsel sie kurz öffnet, um dahinter auf einer Treppe zu verschwinden, ahnt man, dass es einen Bereich in den Langstreckenjets gibt, der eine Oase der Ruhe sein könnte.

Crew Rest: Eng im Unterdeck

Beim den großen Flugzeugen wie der Boeing 747-8 befindet sich diese auch "Crew Rest" genannten Gemächer in einem Zwischenraum im Heck oberhalb der Kabine. Beim größten Passagierflugzeug der Welt, dem Airbus A380, geht es mit einer kurzen Leiter ins Unterdeck.

Doch um es gleich zu sagen: Die Platzverhältnisse sind sehr beschränkt, die abgetrennten Kojen, die sich für jeweils eine Person eignen, sind nichts für Menschen, die unter Klaustrophobie leiden.

Jetzt hat Airbus zusammen mit dem Flugzeug-Zulieferer Zodiac Aerospace ein Konzept entwickelt, das den Frachtraum, der sich unter der Passagierebene befindet, auch anders nutzen lässt: Anstelle von Containern mit Luftfracht könnte der niedrige Raum zum Teil mit solchen von den Crews bekannten Schlafkojen ausgestattet werden, die bald auch von Passagiere genutzt werden könnten.

Fliegendes Stunden-Hotel

So könnten sich Passagiere - egal welcher Reiseklasse - nach dem Start auf ihren normalen Sitzen gegen einen Aufpreis in die Ruheräume zurückziehen. Die Fluggesellschaften hätten so auf langen Strecken mit weniger Cargo-Aufkommen eine zusätzliche Einnahmequelle, argumentieren die Entwickler.



Das Besondere an der Studie: Die Schlafplätze haben einen modularen Charakter und könnten je nach Bedarf schnell gegen Cargo-Elemente beim Beladen ausgetauscht werden.

Interesse haben einige Airlines angeblich schon signalisiert. Wer bislang im Flug schlafen möchte, bucht einen Platz in der Business Class. In dieser Reiseklasse haben sich Sitze etabliert, die sich bei fast allen großen Airlines in flache Betten verwandeln lassen.



Singapore Airlines hat mit den im Herbst 2017 vorgestellten fliegenden Doppelbetten in ihren neuen Flugzeugen vom Typ Airbus A380 neue Maßstäbe gesetzt. Da geht es weitaus großzügiger zu, als in den jetzt von Airbus präsentierten Compartments im Unterdeck.



Doch Entwurfszeichnungen zeigen, dass die modularen Räume auch für Konferenzen, als Bar, fliegender Kindergarten oder zum Transport von Kranken genutzt werden können.

