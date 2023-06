Zuerst Bali und Mallorca, jetzt auch noch Italien? Das Benehmen von manchen Urlaubern lässt in jüngster Zeit immer wieder zu Wünschen übrig. Seitdem wir wieder verreisen können und der Massentourismus ein regelrechtes Comeback feiert, häufen sich die Beschwerden von Anwohnern beliebter Urlaubsorte über ihre Besucher.

Während wir uns an die Saufeskapaden auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca bereits gewöhnt haben und nachdem die indonesische Urlaubsinsel Bali wochenlang Schlagzeilen wegen ungenierten Touristen machte, sorgt nun ein junger Mann in Italien für Aufregung.

Tourist beschädigt das Kolosseum in Rom

Der Tourist ritzte mit einem Schlüssel den Namen seiner Freundin in eine Mauer des Kolosseums in Rom – und wird deshalb jetzt von der Regierung gesucht. Ihm droht eine saftige Geldstrafe. Vor einigen Jahren musste etwa bereits ein russischer Tourist, der etwas in eine Wand im Kolosseum geritzt hatte, eine Geldbuße in Höhe von 20.000 Euro zahlen. Sollte der noch unbekannte Tourist aufgespürt werden, könnte ihm nach Medienberichten eine ähnlich hohe Strafe winken.

Das rund 2000 Jahre alte römische Wahrzeichen gehört zu den beliebtesten Touristenattraktionen in Italien und gilt als das Symbol der Ewigen Stadt. Es wurde im 1. Jahrhundert nach Christus erbaut und gilt als das größte Amphitheater der Welt. In ihm fanden im antiken Rom Gladiatorenrennen sowie teils grausame und brutale Kämpfe statt. Das Kolosseum zieht jedes Jahr Millionen von Besuchern an.