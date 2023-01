Donnerstag, 5. Dezember 2023: Bergsteiger übernachten am Mont Blanc - und werden angezeigt

Ein französischer Bürgermeister geht wegen eines Nachtlagers auf dem Mont Blanc gegen zwei Touristen vor. "Ihr Ziel war es, das Gesetz zu verhöhnen und ihr Zelt auf den Gipfel zu stellen", sagte der Bürgermeister von Saint-Gervais-les-Bains, Jean-Marc Peillex, dem Sender BFMTV. Ein Lager im Freien sei aus Naturschutzgründen aber nur an der Berghütte Tête Rousse oder in einer absoluten Notsituation erlaubt. Peillex habe die zwei Männer angezeigt, die ihr Abenteuer filmten und auf Youtube veröffentlichten.

Der Schritt des Bürgermeisters, der bekannt dafür ist, immer wieder gegen Hobbyalpinisten zu wettern, rief in der Bergwelt Empörung hervor. Die Gewerkschaft verschiedener Bergberufe SIM startete eine Petition, um Peillex zu einem Rückzug der Anzeige zu bewegen. Man missbillige seine Exzesse. "Das Gebirge, das wir lieben und verteidigen, ist ein Gebiet der Solidarität, der Verantwortlichkeit, der Integrität, des Lernens und des Abenteuers - nicht der Hochstapelei, des Zwangs oder der übermäßigen Verrechtlichung."

Mehr