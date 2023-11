Reise-News Übernachten mal anders: "Hamburger Leuchtturm" in Cuxhaven wird 2024 zur Ferienwohnung

Der inaktive Leuchtturm an der Alten Liebe in Cuxhaven hat ab nächstem Jahr wieder eine Funktion: Er wird zum Übernachtungsparadies für Urlauber. Diese und weitere Meldungen in den Reise-News.