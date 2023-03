Passagiere brauchen am Donnerstag mal wieder Geduld, wenn sie vom Flughafen Hamburg aus in die Ferne fliegen wollen: Die Gewerkschaft Verdi hat erneut zum Warnstreik aufgerufen. Er soll am Mittwochabend mit der Nachtschicht beginnen und 24 Stunden andauern. Betroffen sind demnach das Sicherheitspersonal am Airport sowie die Angestellten der Flughafengesellschaft, der Parkraumbewirtschaftung und Bordkartenkontrolle. Es ist mit Verspätungen und Flugausfällen zu rechnen. Welche Rechte Sie als Passagier haben, lesen Sie hier.