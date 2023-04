Reise-News Schon wieder: Verdi legt mit Warnstreik am Donnerstag und Freitag Hamburger Flughafen lahm

Verdi ruft Beschäftigte an deutschen Airports zum Warnstreik auf. Am Donnerstag und Freitag kommt es deshalb zu Flugausfällen. Diese und weitere Meldungen in den Reise-News.