Bali gilt als eines der beliebtesten Fernreiseziele von Europäern. Leider verhalten die sich auf der indonesischen Insel nicht immer so, wie es sich gehört. Deshalb plant die Inselregierung laut einem " BBC "-Bericht nun, die Vermietung von Mopeds an Touristen zu verbieten. Der Grund sind etliche Regelverstöße von ausländischen Besuchern in den letzten Monaten. Dazu zählen Verkehrsverstöße – und das Rollerfahren ohne Oberbekleidung. Stattdessen sollen Urlauber in Zukunft Autos bei lokalen Anbietern mieten können, um die Insel zu erkunden. Der Vorschlag stößt bereits auf Kritik von Touristen und Einheimischen, da sie fürchten, der Tourismus würde darunter leiden. Die Regierung hält allerdings an ihrem Plan fest. Unklar ist aber noch, wann er umgesetzt werden soll.