Workation ist einer der Reisetrends unserer Zeit. Statt im Urlaub ausschließlich zu entspannen, nehmen Reisende ihre Arbeit mit ins Paradies. Viele Destinationen gehen mittlerweile auf die neuen Bedürfnisse der Urlauber ein. Die Buchungsplattform "Airbnb" hat deshalb nun in Zusammenarbeit mit der Tourismuszentrale in Dubai eine neue Plattform erstellt, über die Workation-Interessierte leichter geeignete Unterkünfte finden können. Der sogenannte " Dubai Remote Working Hub " bietet außerdem alle Infos für einen Langzeitaufenthalt in dem Arabischen Emirat.