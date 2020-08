Die Schrannenhalle in Eisenkonstruktion in der Nähe der Altstadt und des Viktualienmarkts ist ein wahre Institution für Gourmets in Münchens Innenstadt. Die Bezeichnung Schranne geht auf die ursprüngliche Nutzung der Halle als Getreidespeicher zurück. Schranne steht nämlich für Getreide. Weil der Getreidehandel Anfang des 20. Jahrhunderts zurückging, wurde die Halle ab 1914 wieder demontiert. Erst in den späten 70er-Jahren entdeckte man Teile der Halle wieder und konnte diese am Originalstandort wieder aufbauen. Seit 2011 wird die Halle als Markthalle genutzt. Seit 2015 hat die Kette Eataly das Gebäude übernommen und verkauft Spezialitäten aus Italien und Bayern. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall, wenn nicht für die Lebensmittel, dann zumindest um sich die aufwenige Eisenkonstruktion aus dem 19. Jahrhundert anzuschauen.

