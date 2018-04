Seit ihrem 18. Lebensjahr bereist Ulla die Südsee und hat dort viele spannende Geschichten erlebt. Der pazifische Feuergürtelist für die heute 40-Jährige zu einem zweiten Zuhause geworden. Die Fotoreise führt von den entlegenen Marquesas nach Tikopia, der letzten Insel, wo polynesische Kultur noch in ihrer Urform gelebt wird bis nach Papua Neuguinea.



Wer Ulla Lohmann persönlich kennenlernen möchte, hat am 21. und 22. April 2018 auf der Fotomesse FOR in München die Gelegenheit. Als eine der Vortragenden spricht sie über ihre Reisen zu den Vulkanen in der Südsee und das ganz besondere Verhältnis, das sie mit den Einwohnern dort verbindet.