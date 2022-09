von Bert Gamerschlag Unser Kolumnist ging in die Pilze, fand nichts – und nutzte stattdessen ein Pulver, um seine Herbst-Pasta zu verzaubern. Das ist sein Zaubertrick.

Nach der Begegnung mit einem Bekannten, der strahlend mit dem Fund von drei Krausen Glucken angab, fand ich, mir stünde so ein Glück auch mal wieder gut zu Gesicht. Krause Glucken, auch Fette Henne genannt, sind badeschwammähnliche Waldpilze von Wohlgeschmack. Ich verstehe nichts von Waldpilzen, kenne dafür aber einen Sachverständigen, der so wie ich stark den Genüssen zuneigt. Ich bat ihn um etwas Zeit, und so schlugen wir uns vergangenen Samstag in die Büsche, mit Korb und Pilzputzpinsel.