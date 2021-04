Sehen Sie im Video: Deutsche unsicher – Was wird aus unserem Sommerurlaub?









Wie es in den nächsten Monaten in der Pandemie weitergehen wird, kann wohl niemand verlässlich sagen. Viele verunsichert das in Bezug auf Urlaubsbuchungen. Fast jeder dritte der Verbraucher:innen, rund 31 Prozent, ist angesichts der Corona-Pandemie noch unentschlossen, ob er in diesem Jahr in den Urlaub fahren soll, oder nicht. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Unternehmensberatung PWC. Für etwa 28 Prozent der Befragten sind Reisen im Corona-Jahr 2021 schlicht kein Thema. Nur gut 15 Prozent der Befragten gaben bei der Umfrage an, bereits eine Urlaubsreise gebucht zu haben. Doch auch bei denen die trotz Corona Urlaubspläne schmieden, rund 27 Prozent, hat die Pandemie spürbare Auswirkungen auf die Ferienplanung. Mehr als zwei Drittel würden nach eigener Aussage ihre Reise wahrscheinlich oder sicher stornieren, wenn am Urlaubsort ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht oder sie bei der Rückkehr nach Deutschland in Quarantäne gehen müssten. Jede dritte befragte Person machte bei der Umfrage die Urlaubsreise davon abhängig, vor dem Reiseantritt eine Corona-Impfung erhalten zu haben. Die Mehrheit der Reiselustigen möchte in diesem Jahr am liebsten in Deutschland Urlaub machen. Auf Rang zwei im Reise-Ranking liegt das europäische Ausland.

