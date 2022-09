Sehen Sie im Video: Neues Ranking – neun beliebte Orte, die Touristen am meisten enttäuscht haben.

























Es gibt Städte und Sehenswürdigkeiten, die man als Reisender unbedingt gesehen haben muss – so zumindest das gängige Klischee. Doch häufig werden die Erwartungen an die Städte und ihre Sehenswürdigkeiten nicht erfüllt. Ein Reisedienstleiter hat jetzt ermittelt, welche der 100 beliebtesten Städte die Besucher am meisten enttäuscht haben.

Auf Platz eins: Paris. 20 Millionen Menschen jährlich besuchten die französische Hauptstadt vor der Pandemie. Doch nicht einmal ein Fünftel der 8000 Sehenswürdigkeiten der Stadt überzeugte die Besucher rundum.

Zweitplatziert: New York City. Die User der Plattform Tripadvisor haben nur einem Viertel der New Yorker Sehenswürdigkeiten die Bestnote gegeben.

Ebenfalls auf das zweifelhafte Podium schaffte es London. Auch die britische Hauptstadt wurde vor der Pandemie von 20 Millionen Besuchern im Jahr überrannt. Doch lediglich ein Viertel der 8400 Sehenswürdigkeiten der Stadt erhielt eine 5-Sterne-Bewertung auf Tripadvisor.

Gefolgt werden die drei meistüberschätzten Städte von Istanbul und Mailand.

Auf den Plätzen sechs bis neun finden sich Wien, Los Angeles, Antalya und Rom.

Durchgeführt wurde die Analyse von der Gepäckaufbewahrung Bounce.

Lohnender sind dem Reiseunternehmen zufolge die Städte Rhodos, Marrakesh und Porto, sie schnitten in dem Ranking am besten ab.

