von Hannah Leonhard Städte öffnen das Tor in ein neues Land. Menschen, Kultur und Orte lassen sich gebündelt erleben und entdecken. Das macht Städtetrips so reizvoll. Sie planen eine Reise in eine Stadt? Das muss ins Gepäck.

Neue Länder zu bereisen ist zeitintensiv und kann kostspielig sein. Deswegen entscheiden sich Reisende gerne für die kurze Version: den Städtetrip. Anstatt eine Rundreise durch das Land zu machen, lassen sich in der (Haupt-)Stadt die Kultur entdecken, die Menschen kennenlernen und neue Orte erkunden. Natürlich ergründet niemand ein Land vollständig, weil eine Stadt bereist wird, aber sicherlich wartet ein bunter Blumenstrauß an neuen Erfahrungen auf Städtereisende. In Städten leben zahlreiche Menschen und kulturelle Besonderheiten, wie leckere Nationalgerichte oder Traditionen lassen sich in kleinen Gassen oder ausladenden Straßen und an imposanten Sehenswürdigkeiten leicht entdecken.

Städtetrip-Packliste: Was muss mit?

Wer einen Städtetrip plant, passt das Gepäck in erster Linie an das vorgeschriebene Koffergewicht und die Wetterbedingungen an. Darüber hinaus gibt es sinnvolle Reisetipps für eine Packliste, die sich für Städtereisende lohnt. Grundsätzlich gilt: Weniger ist mehr. Schließlich reist es sich mit kompaktem Gepäck leichter und schneller. Keine Wartezeiten beispielsweise am Flughafen an der Gepäckausgabe und weniger Gewicht, das zu Fuß durch Städte bewegt werden muss. Denn in der Regel sind Mietwagen auf Städtetrips nicht mit von der Partie.

1.Leichtes Gepäck

Ein Städtetrip wird meistens zu Fuß und mit öffentlichen Verkehrsmitteln bestritten. Bedeutet: Gepäck muss getragen werden. Deswegen sollte es kompakt sein. Wer es schafft, setzt auf Handgepäck. Das spart insbesondere bei Flugreisen Wartezeiten an der Gepäckausgabe. Rucksäcke verteilen das Gewicht angenehm und können problemlos auf dem Rücken durch die Stadt transportiert werden. Tipp: Wählen Sie einen Rucksack, der sich vollständig vorne öffnen lässt. So sparen Sie sich das Auspacken des gesamten Inhalts und können gezielt nach Sachen greifen.

2. Packing Cubes

Schon von Packing-Cubes gehört? Die praktischen Taschen verändern das Packen von Grund auf. Flog sonst der Inhalt kreuz und queer um Koffer umher, lassen sich dank der Packtaschen alle Kleidungsstücke und anderen Gegenstände verpacken. Stellen Sie sich einfach Schubladen und Fächer in einem Kleiderschrank vor. So funktionieren auch Packing Cubes. Alles hat seinen Platz und lässt sich leicht wiederfinden. Packtaschen mit Kompression sparen außerdem wertvollen Platz, weil sie sich auf ein kleines Maß zusammenschrumpfen lassen. Mehr Platz für Souvenirs aus der Stadt Ihrer Wahl.

3. Hüttenschlafsack

Hüttenschlafsäcke sorgen in unschönen Hotels und Hostels während eines Städtetrips für mehr Wohlbefinden. Die kleinen Schlafsäcke lassen sich klein zusammenfalten, sparen daher Platz im Gepäck und bieten trotzdem Decke und Kopfkissen in einem an. Im Sommer bei heißen Temperaturen kann das Gadget außerdem eine angenehm kühle Alternative zu dickerer Bettwäsche sein.

4. Mikrofaser Handtücher

Leichtigkeit des Gepäcks überzeugt auf Städtetrips. Je weniger Gewicht Sie schleppen müssen, desto unkomplizierter lässt es sich reisen. Eigene Handtücher sorgen wie ein sauberer Schlafplatz ebenfalls für mehr Komfort. Mikrofaser-Handtücher können platzsparend verstaut werden und trocknen im Handumdrehen.

5. Regenponcho

Kleines Packmaß gibt es auch in Sachen Kleidung. Wer auf einem Städtetrip viel erleben will, weil die Zeit knapp ist, nutzt jede Sekunde. Regenschauer können je nach Destination und Reisezeit durchaus vorkommen. Ideal als Begleiter ist ein Regenponcho, das sich klein zusammenfalten lässt und nichts wiegt.

6. Wasserflasche

Städtetrips können körperlich fordernd sein. Wenige Tage und viel zu sehen, so funktionieren die Kurztrips häufig. Wer in die Wärme reist, sollte besonders darauf achten, ausreichend zu trinken. Nachhaltig ist das Benutzen einer wiederverwendbaren Wasserflasche. So lässt sich an Trinkbrunnen oder anderen öffentlichen Wasserquellen schnell die Flasche auffüllen.

7. Silikon-Reiseflaschen

Handgepäck eignet sich für Städtereisende besonders, denn es verspricht wenig Gewicht und ein kleines Packmaß. Allerdings sind Flüssigkeiten im Handgepäck, zumindest was Flugreisende anbelangt, limitiert. Mehr als 100 Milliliter dürfen die mitgeführten Flüssigkeiten nicht fassen. Das Lieblingsshampoo oder Ähnliches lässt sich aber leicht in kompakte Behälter umfüllen. Empfehlenswert sind Silikon-Reiseflaschen, weil sich Flüssigkeiten daraus einfach entnehmen lassen.

8. Kulturbeutel zum Aufhängen

Cremes, Kosmetik oder Zahnbürste — auf der Städtetrip-Packliste dürfen diese Dinge nicht fehlen. Für die passende Unterbringung dieser Utensilien sorgt ein praktischer Kulturbeutel zum Aufhängen. Warum zum Hängen? Weil sich der Kulturbeutel so auch im kleinsten Hotel-Badezimmer platzieren lässt und nicht droht auf dem Boden zu landen.

9. Reisezahnbürste

Wer auf Reisen am liebsten die Alltags-Zahnbürste dabei hat, verfügt in der Regel über ein passendes Reise-Etui für elektrische Zahnbürste und Co. Wenn dem nicht so ist, gibt es die Option, eine spezielle Reisezahnbürste zum Klappen mitzunehmen. Das Gadget lässt sich platzsparend verpacken und schützt den Bürstenkopf.

10. Einwegkamera

Seit das Smartphone der ständige Begleiter ist, entstehen insbesondere auf Reisen Tausende Schnappschüsse. Aber seien Sie ehrlich, wie viele von diesen Bildern schauen Sie sich auch nach der Reise noch regelmäßig an? Einmalige Fotos bekommen Sie hingegen mit einer Einwegkamera. Es entstehen kostbare Schnappschüsse, die sich nach dem Städtetrip wunderbar in einem Fotoalbum festhalten lassen.

