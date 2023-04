Koffer packen und weg, einfach mal ein paar Tage raus aus dem Alltag, was Neues entdecken und den Kopf entrümpeln – viele Reisende entscheiden sich dann für Städtetrips. Skyscanner hat in die Daten geschaut. Nach den eher mauen Corona-Jahren, zieht der Tourismus wieder an. Zehn Städte haben sich als besonders begehrte Reiseziele im Mai herausgeschält, dort könnte es demnächst ziemlich voll werden.

Wie schon im April ist der Sehnsuchtsort Nummer eins im Mai wieder die Lieblingsinsel der Deutschen: Mallorca. Die Hauptstadt Palma de Mallorca führt das Ranking der Städteziele an. An Platz zwei rangiert Bangkok. Eine Überraschung ist das nicht. Asien rückt zunehmend in den Fokus von Reisenden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zeigt sich, dass vor allem Taiwan (+411 Prozent) und Japan (+634 Prozent) im touristischen Aufwind sind.

Europäische Städte sind besonders beliebt

New York City ist drittliebste Destination. Im April schaffte es die Weltmetropole nicht einmal in die Top 10 der Städteziele, aber mit den steigenden Temperaturen steigt auch die Lust der Deutschen auf den Big Apple. Ansonsten sind es vor allem alte Bekannte, die im Mai angeflogen werden, allen voran Spanien und die Türkei. Beide Länder sind mit je zwei Städten im Ranking vertreten.

"Die Skyscanner-Daten zeigen, dass Frühlingsreisen bei deutschen Reisenden im Vergleich zu 2022 noch beliebter sind", so Friederike Burge von Skyscanner. Die Reiseexpertin vermutet, dass es nicht nur die warmen Temperaturen sind, welche die Urlauber locken. "Wer bei den Reisedaten flexibel ist und in den Nebenmonaten wie Mai reist, kann die besten Angebote ergattern", so Burge.

Kurztrips planen die meisten Reisenden demnach im Mai eher nicht, die meisten suchten nach Urlauben, die ein bis zwei Wochen dauern. Wer plant, ab dem 1. Mai zu fliegen, muss sich auf viele Mitreisende vorbereiten. Das ist der Tag, den laut Datenanalyse die meisten für den Urlaubsantritt bevorzugen.