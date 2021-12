Dieses Weihnachten sind Reisen wieder eher möglich als noch im vergangenen Corona-Jahr. Der ADAC rechnet daher wieder mit mehr Verkehr. Hier ein Überblick, wo sich Autofahrer auf viel Reiseverkehr und Staus einstellen müssen.

Die Weihnachtsferien haben in mehreren Bundesländern schon begonnen, in den restlichen Bundesländern stehen sie kurz bevor. Damit geht auch die Reisezeit los. Im Gegensatz zum Teil-Lockdown an Weihnachten 2020 sind Reisen nun wieder möglich.

Der ADAC rechnet deshalb mit Stau und starkem Verkehr über die Feiertage. Die verkehrsreichsten Tage seien der 22. und 23. Dezember. Besonders an den Nachmittagen der beiden Tage werde es voll auf den Straßen. Laut dem Verkehrsclub sollten Autofahrer auf dem Berliner Ring (A10) und auf der Strecke Hamburg und Berlin (A24) mit vollen Straßen rechnen. Der Skiurlauberverkehr in Richtung Alpenländer dürfte jedoch geringer ausfallen als in früheren Jahren. An Heiligabend und am ersten Weihnachtstag (25. Dezember) dürfte es dann ruhigeren Verkehr geben als den Vortagen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag rechnet der ADAC allerdings wieder mit mehr Verkehr, da viele Autofahrer von Verwandten- und Familienbesuchen zurückkehren, heißt es in einer Pressemitteilung. Gerade am Nachmittag sei Geduld gefragt.

Die wichtigsten Staustrecken in den Weihnachtsferien sind laut ADAC:

Großräume Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt und München

A 1 Köln – Dortmund – Bremen – Hamburg

A 2 Dortmund – Hannover – Braunschweig – Berlin •

A 3 Köln – Frankfurt – Nürnberg – Passau

A 4 Kirchheimer Dreieck – Erfurt – Dresden

A 5 Hattenbacher Dreieck – Karlsruhe

A 6 Heilbronn – Nürnberg

A 7 Hamburg – Hannover und Würzburg – Füssen/Reutte

A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A 9 München – Nürnberg

A 10 Berliner Ring

A 24 Hamburg – Berlin

A 61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

A 81 Stuttgart – Singen

A 93 Inntaldreieck – Kufstein

A 95 /B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

A 99 Umfahrung München

Wartezeiten und verstärkte Kontrollen an Landesgrenzen

Aktuell gibt es auf deutschen Autobahnen knapp 760 Baustellen, teilt ADAC-Pressesprecher Alexander Schnaars dem stern mit. Auch im Ausland ist mit Verkehr zu rechnen, schließlich sind Reisen ins Ausland derzeit erlaubt. "Reisende müssen sich an allen deutschen Außengrenzen sowohl bei der Aus- als auch bei der Einreise generell auf Wartezeiten durch verstärkte Kontrollen einstellen. Die jeweils geltenden Bestimmungen – i.d.R. Nachweis über Impf- oder Genesenen-Zertifikate oder Testanforderungen – werden meist stichprobenartig kontrolliert", heißt es vom ADAC.

Besonders anfällig für Staus und Wartezeiten seien in Österreich die Grenzübergänge Passau/Suben (A3), Walserberg (A8), Kiefersfelden (A93) und Hörbranz (A96), in der Schweiz Weil am Rhein (A5). Bei den Grenzübergängen außerhalb Deutschlands seien es unter anderem der Brenner und der Karawankentunnel. Viele und lange Staus werde es aber dennoch nicht geben.

Frühzeitig über Verkehr und Stau informieren

Allgemein rät der ADAC Autofahrern zu einer "frühzeitigen und gründliche Planung". So sollte man sich vor und der während der Fahrt immer über die aktuelle Verkehrslage informieren. Das Stauniveau der Jahre vor der Pandemie werde aber wohl nicht erreicht. Fehlende Planungssicherheit und der Appell der Politik, zu Hause zu bleiben, dürfte viele Menschen vom Verreisen abhalten, schätzte der ADAC.

Quellen: ADAC, mit Material von dpa