Wilde Tiere, spektakuläre Landschaften: In Südafrika gibt es viel zu sehen. Auf Safari in den riesigen Nationalparks begegnet man mit etwas Glück den Big Five oder gar den Big Seven. Wer die Natur genießen will, kann kilometerlang durch spektakuläre Landschaften wandern. In unserer Fotostrecke stellen wir einige der sehenswertesten Nationalparks in Südafrika vor, wie den berühmten Kruger Nationalpark und den weniger bekannten Namaqua National Park, der vor allem im Frühling atemberaubend schön ist.