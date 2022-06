Eine 25-Jährige Plus-Size-Influencerin aus Kanada dokumentiert auf TikTok, wie es ist, als übergewichtige Person in einem Flugzeug zu reisen. In den Clips zeigt sie Hindernisse, möchte aber anderen Menschen auch Mut machen.

"Es sieht vielleicht etwas ungewöhnlich aus und es gibt einige Herausforderungen, aber es ist möglich: Wir alle verdienen es die Welt zu sehen, wenn es unser Wunsch ist", schreibt die 25-jährige Plus Size-Influencerin Jae'linn Chaney aus Vancouver in der Beschreibung ihres TikTok-Clips. In dem Beitrag ist sie in einem Flugzeug zu sehen und schreibt dazu, dass sie Kleidergröße 6XL trägt und Sauerstoff benötigt. Sie zeigt sich zuversichtlich, dass wenn sie mit solchen Beeinträchtigungen reisen kann, es auch anderen gelingen kann.

Chaney erhält Hasskommentare

In einem weiteren Video schildert Chaney, dass ihr immer wieder von anderen gesagt werde, dass es Menschen mit ihrer Größe verboten werden sollte, mit dem Flugzeug zu reisen. Sie habe auch Hasskommentare erhalten, in denen ihr der Tod gewünscht wird. Trotzdem lasse sie sich nicht aufhalten Repräsentantin für Menschen jeglicher Körpergröße zu sein, auch wenn es manchmal schwierig sei.

Bei der 25-Jährigen wurden im Jahr 2019 Krankheiten diagnostiziert, durch die sie nach eigenen Aussagen stark zugenommen habe. Unter anderen PCOS (Polyzystisches Ovarialsyndrom) und pulmonale Hypertonie. Heute trägt sie Kleidergröße 6XL und dokumentiert in weiteren Clips, wie es für sie ist, in einem Flugzeug zu sitzen: "Jemand meiner Größe ist fast gezwungen, zwei Sitze zu buchen, um bequem zu fliegen. Das macht Reisen für Leute unzugänglich, die sich das nicht leisten können." Einen Tisch herunterklappen funktioniert nicht, weil der Bauch im Weg ist. Auch der Sicherheitsgurt kann nur durch eine Verlängerung angelegt werden, die man von der Flugzeugcrew bekommt.

Ein weiterer Clip zeigt ihren übergewichtigen Freund auf der Flugzeugtoilette. Chaney schreibt dazu: "Ich werde die ganze Zeit gefragt, wie das Benutzen der Flugzeugtoilette für jemanden in meiner Größe ist. Da dachte ich, ich zeige es einfach mal am Beispiel meines Verlobten." Er hat dort nur im Stehen Platz und er berührt dabei fast jede Oberfläche in der Kabine.

Die Tiktok-Clips werden millionenfach aufgerufen

Ihre TikTok-Clips, in denen sie über ihre Reisen berichtet, haben bereits mehrere Millionen Aufrufe und sehr viele Reaktionen. In den Kommentaren heißt es unter anderen, dass sie am besten reisen möge, indem sie tatsächlich gleich zwei Plätze auf dem Flug buche. Denn würde sie das nicht tun, hätten die Passagiere direkt neben ihr keinen Platz. Trotz kritischer Stimmen hofft Chaney, dass sie andere Menschen dazu inspirieren kann, ihren Körper zu lieben. Mit den Worten: "Lasst euch von niemanden aufhalten" möchte sie andere – egal welche Körpergröße sie haben – zum Reisen ermutigen.

Quellen: TikTok / "DailyMail"