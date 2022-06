Der Schauspieler und Regisseur Til Schweiger eröffnet bald ein Hotel mit 60 Zimmern auf der beliebten Urlaubsinsel Mallorca. Es soll zu Schweigers Marke Barefoot gehören.

Die Eröffnung ist für den 1. Juli angekündigt. Dann soll Til Schweiger sein neues Hotel an der Ostküste von Mallorca eröffnen. Es soll sich am Hafen von Portocolom befinden und zu Schweigers Marke Barefoot gehören. Das teilte der Betreiber des 60-Zimmer-Hotels, die Rostocker Hotelgruppe Arcona Hotels & Resorts, mit.

Til Schweiger liebe die Insel seit vielen Jahren und habe sich in das Hotel direkt am idyllischen Hafen von Portocolom sofort verguckt, hieß es in der Mitteilung weiter. "Das neue Barefoot-Hotel passt perfekt zu meiner Vorstellung von einem lässig legeren Hotel in bester Lage", wurde Schweiger zitiert. Alexander Winter, geschäftsführender Gesellschafter von Arcona nannte das Haus einen "Glücksgriff".

Til Schweiger verkauft auch Kleidung und Wohnaccessoires

Elf Zimmerkategorien stehen laut Mitteilung zur Auswahl – vom "komfortablen Doppelzimmer" bis hin zur "luxuriösen Suite". "Eine absolute Besonderheit" seien die zu buchbaren "privaten Dachterrassen mit Jacuzzi und Meerblick". Zum Hotel gehören demnach auch ein Spa mit Sauna, Hamam und Relax Pools.

Glashütte Gordiola Heißes Handwerk: Bei den letzten Glasbläsern auf Mallorca 1 von 12 Zurück Weiter Zurück Weiter Bild 1 von 12 der Fotostrecke zum Klicken: Im Juli 2021 hat das spanische Kulturministerium das Handwerk der Glasbläser in der Manufaktur Gordiola bei Algaida zum immateriellen Kulturgut erklärt.

Mehr

Unter dem Barefoot-Label produziert der umtriebige Geschäftsmann Schweiger nicht nur Filme, sondern vermarktet auch Kleidung oder Wohnaccessoires. Wie eine Arcona-Sprecherin sagte, gibt es derzeit ein Barefoot-Hotel in Südafrika. Neben dem mallorquinischen Hotel sei derzeit noch eines am Tegernsee in Planung.

Quelle: Medienmitteilung Barefoot Hotels