von Rune Weichert Torbjørn Pedersen, genannt Thor, kam vor zehn Jahren auf die Idee, alle Länder der Welt am Stück und ohne Flugzeug zu besuchen. Jetzt ist er zurück in seiner Heimat Dänemark. Dem stern erzählte er von den schönsten Momenten, wann er in Lebensgefahr war – und warum er sich auf ein Glas Milch freute.

Torbjørn Pedersen, genannt "Thor", bezeichnet sich selbst als "modernen Entdecker", der herausfinden wollte, ob es möglich ist, in alle Länder der Erde ohne Flugzeug zu reisen. Er sagt, er sei der erste Mensch, dem dies gelungen ist und der zweite Mensch, der alle Länder auf der Erde in einem Stück und nacheinander besucht hat. Auf Instagram und in einem Blog berichtete er über sein Abenteuer. Am 26. Juli betrat er nach zehn Jahren Reise wieder dänischen Boden.

Thor wurde in Dänemark geboren und wuchs teils in Nordamerika auf. Nach der Handelsschule und dem Militärdienst arbeitete er zwölf Jahre im Bereich Shipping und Logistik. Bis er auf die Idee mit der Weltreise kam.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, in alle Länder der Welt zu reisen, ohne in ein Flugzeug zu steigen?

Alles begann mit einer E-Mail, die ich im Januar 2013 von meinem Vater erhielt. Darin ging es um Menschen, die die ganze Welt bereist haben. Da wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass es möglich ist, alle Länder zu sehen. Ich dachte, dass man dafür sein ganzes Leben braucht und Millionär sein muss. Dann fand ich heraus, dass es noch niemanden gab, der versucht hat, alle Länder der Erde ohne Flugzeug zu besuchen. Das hat mich fasziniert. Ich habe immer geglaubt, dass alles auf der Welt schon erreicht worden ist: der Nordpol, der Südpol, die höchsten Berge und die längsten Flüsse. All diese Abenteuer sind schon gemacht worden. Aber alle Länder an einem Stück ohne Flugzeug zu bereisen, das gab es noch nicht. Ich wollte Weltgeschichte schreiben.