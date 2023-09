Nach den Corona-Jahren boomt die Reisebranche. Viele beliebte Urlaubsziele sind in diesem Jahr so überrannt wie nie zuvor. Damit einher gegen die Schlagzeilen und Diskussionen über die negativen Auswirkungen des Massentourismus. Erst kürzlich kündigte die Lagunenstadt Venedig die lange in Aussicht gestellte Gebühr für Tagestouristen an. Ab dem kommenden Jahr sollen Gäste an den 30 besucherstärksten Tagen im Jahr fünf Euro Eintritt entrichten.

Auch in Amsterdam und an vielen Orten Spaniens ist man die Überzahl von (sich schlecht benehmenden) Urlaubern leid. Während die niederländische Hauptstadt vor allem gegen Sauftouristen vorgeht, stören sich die Menschen in Spanien an der schieren Masse der Besucher. Vielerorts gibt es Protestkundgebungen der Anwohner. Oft lassen sich die Einheimischen sogar Aktionen einfallen, um die Touristen zu verscheuchen, zu vergraulen oder in die Irre zu führen.

Tourismus-Forscher finden heraus, welche Urlauber am meisten nerven

Viele Touristen werden mit Sicherheit zu Unrecht Opfer solcher Kampagnen. Es gibt aber genug Urlauber, die den Unmut anstacheln. So machte im Juni die Geschichte eines jungen Mannes die Runde, der in die Mauer des römischen Kolosseum den Namen seiner Freundin einritzte. In US-amerikanischen Nationalparks, wie etwa dem Yellowstone, gibt es immer wieder Besucher, die den Wildtieren zu nahekommen – und dabei entweder selbst verletzt werden oder die Tiere gefährden. Ende vergangenen Jahres wurde eine Frau in Mexiko kurzzeitig festgenommen, weil sie illegalerweise auf eine Maya-Pyramide stieg und tanzten. Saufexzesse, Müll im Mittelmeer und Selfies um jeden Preis – die Liste ist nahezu endlos.

Italien Ein Tourist hat in dem berühmten Kolosseum in Rom eine Mauer zerkratzt. Der junge Mann ritzte mit einem Schlüssel den Namen seiner Freundin in das Mauerwerk, wie auf Videos, die am Montag in den sozialen Medien kursierten, zu sehen ist. Ein anderer Besucher des bei Touristen sehr beliebten Amphitheaters im Herzen der italienischen Hauptstadt filmte die Tat. In den sozialen Medien reagierten viele User verärgert. Der italienische Kulturminister, Gennaro Sangiuliano, zeigte sich empört und verurteilte die Kritzelei aufs Schärfste. "Es ist sehr ernst, unwürdig und ein Zeichen für große Kulturlosigkeit, dass ein Tourist einen der berühmtesten Orte der Welt, ein historisches Erbe, verunstaltet", sagte er am Montag laut einer Mitteilung. Dem Mann könnte eine Geldstrafe von bis zu 20.000 Euro drohen.

Neuseeländische Tourismus-Forscher haben in einer Studie herausgearbeitet, welche Arten von Touristen die Einheimischen am meisten nerven. Dafür haben die Wissenschaftler über 2000 Beiträge aus dem Forum "Reddit" ausgewertet und anhand dessen die zehn lästigsten Typen von Urlaubern herausgearbeitet. Die Ergebnisse, die die Forscher bereits vergangenes Jahr im "International Journal of Tourism Research" veröffentlichten, können auch als ein Guide für Benimm-Regeln gesehen werden: Wer dem Urlaubsziel Respekt zollen und nicht zu den unrühmlichen Top Ten gehören will, sollte diese zehn verhassten Verhaltensweisen unbedingt vermeiden.

