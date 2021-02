Eine Frachtmaschine vom Typ Boeing 777 hat in Moskau einen ungeplanten Stopp eingelegt. Grund waren Triebwerksprobleme. Vor einigen Tagen hatte es schon einmal Triebwerks-Probleme bei Boeing gegeben – allerdings mit gravierenderen Folgen.

Ein Frachtflugzeug vom Typ Boeing 777 ist am Freitag nach Triebwerksproblemen in Moskau notgelandet. "Während des Frachtfluges Nummer 4520 von Hongkong nach Madrid wurde ein fehlerhafter Betrieb des Triebwerkskontrollsensors festgestellt", zitiert die Nachrichtenagentur AFP die russische Fluggesellschaft Rossija . Daraufhin habe sich die Besatzung zu der Notlandung entschlossen. Alles sei "normal" verlaufen, die Maschine werde nun am Mittag (Ortszeit) nach Madrid fliegen.

Brand eines Triebwerks an einer Boeing 777 erst am vergangenen Samstag

Erst am Samstag war eine Passagiermaschine des gleichen Typs nach dem Brand eines Triebwerks in den USA notgelandet. Boeing rief daraufhin seine Kunden am Sonntag auf, 128 Maschinen des Typs mit einem Triebwerk des Herstellers Pratt & Whitney vorerst am Boden zu lassen.

Die US-Luftfahrtaufsichtsbehörde FAA ordnete Untersuchungen an. Wegen des Brands waren Flugzeugteile in ein Wohngebiet nahe der US-Großstadt Denver gestürzt. Die Passagiermaschine musste kurz nach dem Start notlanden. Verletzt wurde aber niemand.