Trinkgeld gehört in Deutschland zur Etikette. Fünf bis zehn Prozent des Rechnungsbetrags sind es, die man üblicherweise beim Frisör, im Taxi oder im Restaurant zurücklässt. Auch im Urlaub wollen Touristen sich oft mit Trinkgeld erkenntlich zeigen. Doch nicht überall wird das Trinkgeld, wie hierzulande, als Dank für guten Service angesehen. Selbst innerhalb von Europa gelten unterschiedliche Regeln.

Vorab über Trinkgeld-Regeln informieren

In anderen Teilen der Welt ist Trinkgeld keine Service-Pauschale, sondern – je nach Weltregion – ein zum Leben notweniger Zusatz zum Gehalt (USA) oder ein Affront gegen die gesellschaftliche Norm (Länder in Ostasien). Die jeweilige Einstellung zum Trinkgeld spiegelt die Kultur eines Landes wider. Für den Urlauber heißt das: Den Umgang mit dem Trinkgeld zu kennen und sich dementsprechend zu verhalten, zeugt von Respekt.

Am besten informiert man sich im Vorfeld der Reise über die jeweiligen Regeln im Umgang mit Trinkgeld. So vermeidet man zum einen unangenehme Situationen. Zum andern lernt man zugleich, wie man – wenn Trinkgeld nicht gerne gesehen ist – dem Gastgeber sonst seine Wertschätzung signalisieren kann. Spätestens vor Ort sollte man sich, am besten von Einheimischen, über die lokalen Gepflogenheiten informieren. Der stern zeigt fünf Trinkgeld-Regeln in fünf verschiedenen Ländern.