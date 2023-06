Erdgeschichte: Tropfsteine brauchen 100 Jahre, um einen Zentimeter zu wachsen. Die größten in der Baradla-Höhle sind bis zu 800.000 Jahre alt

Wie unser Autor in einem unterirdischen Labyrinth ein neues Gefühl für die Zeit bekam

von Gunnar Herbst Drachenkopf, Schwiegermutterzunge und Harfe: In der ungarischen Tropfsteinshöhle Baradla entdeckte stern-Autor Gunnar Herbst fantasievolle Tropfsteinsäulen – und ein völlig neues Zeitgefühl.

Ein Menschenleben? Ein Wimpernschlag. Ein Jahrtausend? Nur ein kurzer Moment. Etwa 50 Meter unter der Erde verändert sich das Zeitgefühl. Im "Saal der Wunder" in einem Seitenarm der Baradla-Höhle erscheinen bizarre Gebilde im Lichtkegel der Taschenlampe: Tropfsteine in Weiß, Orangerot, Braun.

Hier unten lässt sich Zeit in Zentimetern messen: Wo Wasser von der Decke tropft, bleibt ein weißer Kalkring zurück, der zu einem Stalaktiten wächst. Ganz langsam, einen Zentimeter in 100 Jahren. Die Tropfen fallen auf die Erde, wieder bleibt Kalk zurück, es entsteht ein Stalagmit. Und weil das Wasser nicht nur tropft, sondern auch an schrägen Flächen herunterrinnt, bilden sich auch Dämme, Becken und Wälle.