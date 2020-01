Eine US-Amerikanerin behauptet, dass sie wegen ihrer Bluse beinahe ihren Flug verpasst hätte. Mitte Januar wollte Andrea Worldwide von Denver nach Puerto Rico fliegen, um ihren Freund zu besuchen. Doch ein Mitarbeiter von United Airlines hielt die Frau auf, bevor sie ins Flugzeug steigen konnte. Nach 20 Minuten klärte der Vorgesetzte des Mitarbeiters Worldwide auf, dass ihre Bluse zu "freizügig" sei. ANDREA WORLDWIDE: Ich bin völlig gedemütigt, verlegen, verwirrt. Ich habe das Gefühl, dass alle Augen auf mich gerichtet sind. Am Ende durfte Worldwide doch in den Flieger steigen – um sich für die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen, bot man ihr einen 200-Dollar-Gutschein an. Den lehnte sie ab und ging jetzt an die Öffentlichkeit. ANDREA WORLDWIDE: 200 Dollar sind nicht mit der Demütigung zu vergleichen, der ich ausgesetzt war. Ihrer Meinung nach sollten sich Frauen gut überlegen, ob sie mit dieser Fluggesellschaft fliegen wollen.