Wochenend-Trip in Hamburg: Das dürfen Sie in der Hansestadt nicht verpassen

Jährlich besuchen rund 198 Millionen Tagesgäste Hamburg. Denn die Hansestadt hat einiges zu bieten. Von beeindruckender Architektur über Naturoasen bis hin zum schillernden Nachtleben ist einiges dabei. Der stern zeigt Unternehmungen in Hamburg, die Sie erlebt haben müssen.

Historische Speicher, talentierte Künstler, der lebhafte Hafen: Die pulsierende Metropole an der Elbe ist reich an Geschichte und Kultur. In Hamburg kommt garantiert keine Langeweile auf. Im Gegenteil: Die Hansestadt erfreut Besucher:innen mit einer Vielzahl von Unternehmungen und Aktivitäten. Von bekannten Sehenswürdigkeiten über erstklassige Museen bis hin zu lebendigen Vierteln und kulinarischen Genüssen bietet die Großstadt für jede:n etwas. Der stern gibt einen Überblick, welche Unternehmungen Hamburg zu bieten hat.

Unternehmungen in Hamburg: Hafenrundfahrt

Beginnen wir mit einem echten Highlight: einer Hafenrundfahrt. Steigen Sie an Bord eines der zahlreichen Schiffe und erkunden Sie den größten Hafen Deutschlands. Während der Tour erfahren Sie interessante Fakten über den Handel, die Schifffahrt und die beeindruckenden Containerterminals. Ein Blick auf die imposante Elbphilharmonie und die historischen Landungsbrücken darf dabei natürlich nicht fehlen.

Ein Besuch der Elbphilharmonie

Dieses architektonische Meisterwerk ist ein Symbol für Hamburgs kulturelle Bedeutung. Bestaunen Sie die moderne Glasfassade der Elbphilharmonie und genießen Sie einen atemberaubenden Ausblick über die Stadt von der öffentlichen Plaza aus. Wenn Sie die Gelegenheit haben, besuchen Sie unbedingt ein Konzert in diesem renommierten Konzertsaal.

Speicherstadt und Miniatur Wunderland

Eine Reise in die Welt der Modelle: Hamburgs UNESCO-geschützte Speicherstadt beherbergt nicht nur beeindruckende Backsteinarchitektur, sondern auch das weltberühmte Miniatur Wunderland. Begeben Sie sich auf eine Reise durch diese faszinierende Modelleisenbahnlandschaft, die verschiedene Länder und Kontinente im Mini-Format nachbildet. Erleben Sie eine einzigartige Kombination aus Handwerkskunst, Technik und Liebe zum Detail.

St. Pauli und die Reeperbahn

Das nächtliche Herz der Stadt: Die berühmte Reeperbahn im Stadtteil St. Pauli ist ein Magnet für Nachtschwärmer:innen und Kulturliebhaber:innen. Hier pulsiert das Hamburger Nachtleben. Besuchen Sie eine der zahlreichen Bars, Clubs oder Theater und erleben Sie die einzigartige Atmosphäre dieses multikulturellen Viertels. Von Musicals über Kabarett bis hin zu Live-Musik ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Stadtpark und Planten un Blomen

Naturoasen in der Großstadt: Möchten Sie dem Trubel entfliehen und die Natur genießen? Hamburg bietet Ihnen dafür gleich zwei grüne Oasen. Der Stadtpark beeindruckt mit ausgedehnten Grünflächen, einem See, einem Planetarium und einem charmanten Rosengarten. Planten un Blomen lockt mit wunderschönen Blumenbeeten, Wasserlichtkonzerten und einem idyllischen japanischen Garten. Entspannen Sie sich und tanken Sie frische Energie. Neben den Parks gibt es im Umland auch jede Menge Grünflächen zum Entspannen – zum Beispiel für Camping-Urlauber.

Museen und Kulturhighlights

Eine Reise in die Geschichte: Für Kulturinteressierte ist Hamburg ein wahres Paradies. Das Internationale Maritime Museum entführt Sie in die Welt der Schifffahrt, während die Hamburger Kunsthalle mit seiner beeindruckenden Sammlung von Meisterwerken lockt. Das Museum für Hamburgische Geschichte gibt einen Einblick in die Geschichte der Stadt, und das Miniaturmuseum bietet eine faszinierende Sammlung kleiner Kunstwerke. Auch Actionfans kommen auf ihre Kosten. Mutige können beispielsweise ein Segelschiff hochklettern.

Musicals in Hamburg

Hamburg verfügt über erstklassige Spielstätten, die speziell für Musicals konzipiert wurden. Das bekannteste Theater ist das Theater im Hafen, in dem das weltberühmte Musical "Der König der Löwen" seit 2001 aufgeführt wird. Mit seiner spektakulären Bühne und modernster Technik bietet das Theater im Hafen eine einzigartige Erfahrung für die Zuschauer. Tickets gibt es hier.

