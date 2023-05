Urlaub im Norden – Hier entkommen Sie im Sommer der Hitze

Der Einfluss des Klimawandels auf unser Leben macht sich in vielen Bereichen bemerkbar – auch bei der Urlaubsplanung. Spätestens letzten Sommer wurde das nochmal deutlich, als Waldbrände, extreme Dürre, Wassermangel und Hitzerekorde, vor allem in Südeuropa, wochenlang die Schlagzeilen beherrschten.

Bereits vergangenen August berichtete der stern darüber, wie der Klimawandel durch Hitzewellen die Urlaubsplanung vieler Menschen beeinflusst. So sind gerade skandinavische Länder als Urlaubsziele in den letzten Jahren immer gefragter geworden. Dennoch erfreuen sich südliche Urlaubsländer wie Italien, Griechenland oder Spanien weiterhin großer Beliebtheit.

Südliche Urlaubsziele werden immer wärmer

Vergangenen November ergab ein Klimabericht der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) und des Climate Change Service der EU, dass in den letzten 30 Jahren die Temperaturen in Europa von allen Kontinenten am schnellsten angestiegen sind. Gerade in den südlichen europäischen Urlaubsländern bedeuten wärmere Sommer, dass die Temperaturen immer öfter in unerträgliche Bereiche von über 40 Grad steigen werden. Gleichzeitig sind Massen an Tourist:innen für von Wassermangel geplagten Regionen eine zusätzliche Belastung.

Auch diesen Sommer wird es in Südeuropa wohl wieder sehr heiß werden. Spanien und Portugal verzeichneten bereits den wärmsten April ihrer Geschichte, teilweise mit Temperaturen von bis zu 40 Grad. In vielen Regionen Spaniens ist das Wasser jetzt schon knapp.

Es könnte also lohnen, sich für den diesjährigen Sommerurlaub etwas nördlicher zu orientieren, denn ganz auf einen Urlaub verzichten möchten viele verständlicherweise nicht. Auch hierzulande steigen die Temperaturen aufgrund des Klimawandels seit Jahren an, befinden sich aber im Vergleich noch in einem erträglicheren Bereich. Viele nordeuropäische Länder sind bisher für einen Sommerurlaub noch nicht so sehr auf dem Radar vieler Urlauber – unberechtigterweise, denn sie haben landschaftlich und kulturell viel zu bieten.

