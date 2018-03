Trinkgeld ist für viele Menschen selbstverständlich. In den meisten europäischen Ländern wird es gern gesehen. Üblich sind von Land zu Land zwischen 5 und 15 Prozent. In den USA gilt es als Muss, die Bedienungen sind darauf angewiesen. Doch in einem Land gilt Trinkgeld als Beleidigung: Japan. Dort wird guter Service als selbstverständlich erachtet. Auch in Teilen Chinas ist das so geregelt. Touristen sollten sich am besten vor der Reise informieren