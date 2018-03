Trinkgeld ist für viele Menschen selbstverständlich. In den meisten europäischen Ländern wird es gern gesehen. Üblich sind von Land zu Land zwischen fünf und 15 Prozent. In den USA gilt es als Muss, die Bedienungen sind darauf angewiesen. Doch in einem Land gilt Trinkgeld als Beleidigung: Japan. Dort wird guter Service als selbstverständlich erachtet. Auch in Teilen Chinas ist das so geregelt. Touristen sollten sich am besten vor der Reise informieren.