Ob Berge, Strand oder Städtetrip. Geht es um die Urlaubsplanung, zieht es viele Deutsche ins Ausland. 54% Prozent der Bundesbürger verbringen die schönste Zeit des Jahres im europäischen Ausland. Das ermittelte die Stiftung für Zukunftsfragen. Lieblingsreiseland der Deutschen ist nach wie vor Spanien. Gerade die Balearen lockten 2018 mehr deutsche Urlauber an, als Griechenland und die Türkei zusammen. Und das obwohl man für einen Euro in der Türkei fast doppelt so viel bekommt, als in Spanien. Auf Platz 2 der Lieblingsreiseländer der Deutschen ist Italien. 10% der Befragten verbrachten 2018 ihren Haupturlaub in Bella Italia. Auf den nächsten Plätzen folgen Österreich, die Türkei und Skandinavien. Über Europa hinaus zieht es nur etwa jeden achten deutschen Reisenden. Doch nicht nur Kultur und Landschaft ist den Reisenden wichtig, auch das Preisniveau vor Ort spielt eine große Rolle. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat sich angeschaut, wie viel ein "deutscher" Euro in anderen Ländern wert ist. In der Türkei ist ein "deutscher" Euro mit 2,27€ mehr als doppelt so viel wert wie daheim. Ähnlich sieht es in Polen, Ungarn, Slowenien oder Tschechien aus. Mit einem Gegenwert von rund 1,20€ sind auch Länder wie Griechenland, Portugal oder Spanien für deutsche Urlauber lukrativ. Geringe Unterschiede zum deutschen Preisniveau findet man hingegen in Frankreich, Italien oder Österreich. Teuer wird es für deutsche Urlauber in der Schweiz und in Skandinavien. Hier ist ein Euro bis zu 40% weniger wert als im Bundesgebiet.