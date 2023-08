von Jessica Kröll Eine Frau aus der Dominikanischen Republik wollte mit ihrem Hund in die USA reisen. Doch unterwegs verlor die Airline auf dem Flughafen in Atlanta das Tier. Der Vierbeiner soll aus seinem Zwinger auf das Rollfeld geflüchtet sein – seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Eigentlich hatte sich Paula Rodriguez aus der Dominikanischen Republik auf einen entspannten Urlaub mit ihrer Hündin Maia in den USA gefreut. Doch der Trip entwickelte sich zum Albtraum. Wie mehrere US-Medien berichten, war Rodriguez am 18. August zu ihrem zweiwöchigen Urlaub nach Kalifornien aufgebrochen. Bei ihrer Zwischenlandung auf dem internationalen Flughafen Hartsfield-Jackson in Atlanta wurde sie von Grenzbeamten aufgehalten, die ihr mitteilten, sie erfülle die Voraussetzungen für ein Touristenvisum nicht und sie müsse mit dem nächsten Flug wieder die Heimreise antreten.

Da der Flug jedoch erst am nächsten Tag gehen sollte, müsse sie die Nacht in einem Auffanglager für Migranten verbringen, in der Hunde allerdings nicht erlaubt seien. Ein Mitarbeiter von Delta Airlines habe daraufhin den Hund abgeholt. "Es hieß, ich solle mir keine Sorgen machen, sie würde in eine Einrichtung gebracht werden, deren Personal dafür ausgebildet sei. Sie würden ihr Essen und Wasser geben und sich um sie kümmern", erzählt sie dem Sender CNN von ihren Erlebnissen. "Das war nicht mein Wunsch, aber ich habe es verstanden. Ich konnte nichts tun und ich vertraute ihm."

Als sie am nächsten Morgen den Flieger zurück in die Dominikanische Republik besteigen sollte, wartete ihr Hund nicht wie vereinbart am Flugsteig auf sie. Die Passagiere waren bereits am Einsteigen, aber Maia war nicht da. Das Flughafenpersonal habe telefoniert und ihr gesagt, dass sich die Hündin noch in der Einrichtung befinde, aber sie jetzt keine Zeit hätten, nach ihr zu suchen und sie in das Flugzeug steigen solle.

USA: Delta Airline-Mitarbeiter verlieren Hund auf Rollfeld

"Ich geriet in Panik und sagte: 'Tut mir leid, ich kann nicht einsteigen, wenn Sie mir sagen, dass Sie nicht wissen, wo mein Hund ist'". Ihr Flug wurde zwar auf einen späteren Flieger umgebucht, allerdings tauchte der Hund immer noch nicht auf und da sie ohne Visum nicht länger in den USA bleiben durfte, musste sie schweren Herzens ohne ihren Hund zurückfliegen. Ein Albtraum für die Frau, die die sechsjährige Hündin damals als kleinen Welpen auf der Straße fand. Seitdem sind die beiden unzertrennlich.

Zwei Tage lang füllte sie Beschwerdeformulare aus, stellte Anzeige gegen die Airline und rief alle Tierheime und Arztpraxen in Atlanta an. Da Maia gechipt ist, hatte sie gehofft, sie würde dort abgegeben werden, wenn jemand sie findet. Auch auf der Facebook-Seite "Atlanta Area Lost and Found Pets" startete sie einen Aufruf, schrieb zu einem Foto des Hundes: "Das ist Maia. Sie wurde von Delta Airlines-Mitarbeitern auf dem Flughafen von Atlanta verloren." Zwei Tage nach ihrer Rückkehr in den USA meldete sich ein Mitarbeiter von Delta bei ihr. Dieser erklärte ihr, dass das Personal im Auto den Zwinger geöffnet hatte und als der Wagen hielt, der Hund entwischte und über die Landebahn davonlief. Trotz der startenden und landenden Flugzeuge hätten sie Maia gejagt, "aber sie rannte immer schneller und entkam schließlich. Das ist alles, was ich weiß", so Rodriguez.

Ihre Mutter machte sich am 24. August auf den Weg in die USA, um nach der Hündin zu suchen. Doch das Flughafengelände ist mehr als 4000 Hektar groß. "Sie könnte an vielen Orten sein. Ich leide Höllenqualen", so Rodriguez. Seit ihre Hündin weg ist lebe sie wie in einem Albtraum: Weil ich weiß, dass mein Baby irgendwo da draußen ist und Angst hat oder verletzt sein könnte. Alle möglichen Gedanken gehen mir durch den Kopf und ich kann nichts tun. Jede Minute fühlt sich wie ein Tag an."

Wie ein Sprecher des Flughafens gegenüber CNN erklärte, führen Betriebsteams den ganzen Tag über Inspektionen der Start- und Landebahnen und des Flugplatzes durch. Sollte sie gesehen werden, würde das Personal versuchen, sie einzufangen und sie zur Fluggesellschaft und ihrem Besitzer zurückzubringen". Auf die Frage, wie der Hund überhaupt entkommen konnte, gab es laut CNN keine Antwort.

