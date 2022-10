Traumhafte Strände, idyllische Bergwelten und aufregende wie mitreißende Kulturen – die Welt hat so vieles zu bieten. Wer aus gesundheitlichen, ethischen oder umwelttechnischen Gründen auf Fleisch und Tierprodukte verzichtet, der hat in manchen Teilen dieser Erde allerdings ein schweres Los gezogen.

Denn Veganismus oder Vegetarismus betrifft zwar in Deutschland zusammengerechnet immerhin etwas mehr als sechs Prozent der Gesamtbevölkerung – aber in anderen Ländern ist der Ernährungstrend noch lange nicht soweit verbreitet. Zumindest nicht in allen.

© IMAGO / Geisser

Reiseziele für Veganer: Asiatische Länder an der Spitze

Es gibt aber durchaus Reiseziele, die ein breites kulinarisches Angebot für all jene bereithalten, die lieber auf Fleisch verzichten wollen. Der renommierte Reiseblog "Asher & Lyric" hat die Daten von allen bereisbaren Ländern analysiert und einen "Vegan Travel Index" mit den lohnendsten Reisezielen für Veganer und Vegetarier erstellt.

Kaum überraschend: Vor allem asiatische Länder landen auf den vorderen Plätzen im Ranking. Indien, Vietnam und China sind dabei gute Beispiele für die abwechslungsreichen Möglichkeiten, vegane und vegetarische Kost zu gestalten. Aber auch Deutschland schneidet als Reiseziel gar nicht mal so schlecht ab – wir landen immerhin auf Platz 12.

© Felix Rettberg

Die Instagram-Hitliste für vegane Reiseziele

Der Reiseblog ist mit seinem Ranking nicht allein, es gibt immer wieder Analysen zu den besten Reisezielen für Menschen, die besondere Ernährungsbedürfnisse haben. Das Online-Portal "Casino Online" hat sich zum Beispiel angeschaut, welche Städte auf Instagram am meisten im Zusammenhang mit veganer Ernährung genannt werden. Herausgekommen ist folgendes Ranking:

London (Großbritannien) Berlin (Deutschland) Paris (Frankreich) Wien (Österreich) Dubai (Vereinigte Emirate)

