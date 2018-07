Was welche Verkehrsteilnehmer am meisten stört, geht aus einer aktuellen Umfrage von Statista in Zusammenarbeit mit YouGov hervor. Wie die Grafik zeigt, stehen dabei rücksichtslose Autofahrer an erster Stelle, und das bei allen Verkehrsteilnehmern. Besonders bei den Fußgängern sind die risikoreichen Fahrer auf vier Rädern verhasst. Rücksichtslose Radfahrer sind ebenfalls unbeliebt, allerdings weniger in den eigenen Reihen: Nur jeder vierte Radfahrer stimmt zu, während es bei den Autofahrern 46 Prozent sind. Radfahrer stören sich hingegen an kaputten oder mangelnden Radwegen. Fußgänger und ÖPNV-Nutzer haben ein Problem mit Rasern.