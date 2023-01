Sehen Sie im Video: Vor 127 Jahren – so sah der Broadway in New York City 1896 aus.









Wer an den Broadway in New York City denkt, denkt meist an das Lichtermeer am Times Square und an die vielen Theater und Musicals.





Doch die weltberühmte Straße ist mehr als das:





Mit über 25 Kilometern schlängelt sich die längste und älteste Nord-Süd-Durchquerung Manhattans durch die Metropole.





Doch wie sah der Broadway eigentlich früher aus?





Dieser Film aus dem Werk der Filmpioniere Brüder Lumiere zeigt das Treiben am Broadway im Jahr 1896.





Im Hintergrund gut zu erkennen: Die New Yorker Trinity Church.





Vergleichsbilder machen deutlich, wie stark sich dieser Straßenabschnitt in 127 Jahren verändert hat.





Dieser kurze Clip aus dem Jahr 1920 zeigt das Treiben am Times Square.





42 Jahre später, im Jahr 1962, sieht der Touristenmagnet so aus.





Heute sind die charakteristischen Werbetafeln kaum noch wegzudenken.





Die Videos machen deutlich, wie sehr sich die Metropole im Laufe der Jahre verändert hat – aber auch, dass markante Elemente des Stadtbildes die Zeit überdauert haben.

