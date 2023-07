von Anna Scheibe Auch wenn festes wie geschlossenes Schuhwerk für lange Spaziergänge und ausgedehnte Wanderungen die bessere Wahl ist, sorgen die klobigen Treter an warmen Sommertagen für qualmende Füße. Eine sinnvolle Alternative sind luftige Wandersandalen für (leichte) Outdooraktivitäten.

Im Gegensatz zu normalen Sommersandalen, die unter Erwachsenen wie Kindern gleichermaßen beliebt sind, haben Wandersandalen einen entscheidenden Vorteil: Sie lassen die Haut atmen und bieten Ihren Füßen den notwendigen Schutz, den sie auf unebenen Flächen brauchen. Möglich wird das durch ein spezielles Fußbett, das mehr Stabilität und Komfort bietet als gewöhnliche Freizeitsandalen. Doch hier ist auch Vorsicht geboten, denn offene Wandersandalen bieten natürlich nicht den gleichen Halt wie geschlossene Wanderschuhe. Im Folgenden erfahren Sie, worauf Sie beim Kauf achten sollten – zudem stellen wir Ihnen vier Modelle im Detail vor.

Wandersandalen für den Sommer: Wichtige Tipps

An warmen Sommer- oder milden Herbsttagen kann das Tragen von Wandersandalen eine echte Wonne für die Füße sein. Ähnlich wie geschlossene Wanderschuhe haben die Sandalen eine griffige wie dämpfende Sohle, die den Halt erhöht, ohne dabei an Tragekomfort einzubüßen. Dennoch gibt es unterschiedliche Varianten: Handelt es sich um ein rutschfestes Fußbett aus synthetischen Materialien, können die Wandersandalen auch in Wassernähe (zum Beispiel am Strand) problemlos getragen werden – die Füße werden natürlich trotzdem nass, auch wenn das Material Feuchtigkeit vertragen kann. Entscheiden Sie sich stattdessen für Wandersandalen mit einem Fußbett aus Leder oder Mikrofaser, sind diese zwar nicht wasserfest, nehmen den Schweiß der Füße dafür jedoch besser auf. Zudem sollen sie besonders gut für längere Routen geeignet sein.

Leichte Wandersandalen: Vier Modelle im Vergleich

Ob mit Zehenkappe oder ohne – es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Sandalen, die für lange Spaziergänge und kurze Wanderungen bestens geeignet sind. Vier davon stellen wir Ihnen wie folgt noch einmal im Detail vor.

1. Keen

Die Newport-Wandersandalen aus wasserabweisendem Leder von Keen besitzen eine geschlossene Kappe und bieten den Zehen somit noch mehr Schutz vor spitzen Steinen. Laut Hersteller passt sich die anatomische Innensohle aus EVA dem Fuß optimal an, sodass sich jeder Tritt darin natürlicher anfühlen soll. Die Außensohle aus Gummi ist dick genug, um leichte Erschütterungen abzudämpfen.

2. Ecco

Die Offroad-Outdoorsandalen von Ecco setzen sich aus folgenden Materialien zusammen: Nubuk, Textil und Mesh. Noch mehr Grip bekommen sollen die Schuhe dank der integrierten PU-Mittelsohle und einer profilierten Außensohle aus Gummi. Um die Sandalen den Füßen optimal anzupassen, besitzen sie drei verstellbare Klettriemen. Besonders an diesem Modell ist auch, dass Sie zwischen 17 verschiedenen Farben und Designs wählen können.

3. Jack Wolfskin

Der weltweit bekannte Hersteller von Outdoor-Kleidung und -Schuhen, Jack Wolfskin, hat ebenfalls Wandersandalen in seinem Sortiment: Das Modell "Lakewood Ride" gibt es sowohl für Männer als auch für Frauen in verschiedenen Farben. An wichtigen Punkten mit Neopren ausgestattet, zeichnen sich die Schuhe durch eine besonders leichte und griffige Sohle aus. Durch den Klettverschluss wird der Tragekomfort erhöht.

4. Decathlon

Die mit Abstand günstigsten Wandersandalen dieser Vorstellungsrunde stammen von Decathlon. Das Modell ist in zwei Farben (Bordeauxrot und Schwarz) erhältlich, besitzt zwei Klettverschlüsse sowie eine Schnalle und eignet sich – laut Hersteller – eher für gelegentliche Wanderungen auf unbefestigten Wegen. Die Zwischensohle aus EVA soll für eine gute Dämpfung der Füße sorgen, die Gummisohle hingegen sorgt für eine bessere Haftung auf dem Boden.

Und noch ein Tipp zum Schluss:

Solange die Wandersandalen noch nicht eingelaufen sind, kann es hilfreich sein, empfindliche Hautpartien mit einem Schutzfilm zu versehen. Das mindert die Reibung und somit auch eine mögliche Blasenbildung.

