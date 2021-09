Wandern boomt in Deutschland, nicht erst seit der Corona-Pandemie: Von Niedersachsen bis Bayern gibt es hierzulande wunderschöne Routen, die für kurze Tagesausflüge genauso geeignet sind für wie lange Trekkingtouren. Mit dem passenden Wanderzubehör sind Sie für alle Eventualitäten gerüstet.

2020 haben mehr als sieben Millionen Menschen (über 14 Jahren) in ihrer Freizeit eine Wanderung unternommen – das geht aus einer aktuellen Statistik hervor. Und auch der Deutsche Wanderverband (DWV) stellte im Rahmen einer Umfrage fest, dass die Nachfrage aufgrund der Einreisebeschränkungen im Ausland deutlich gestiegen ist. Infolgedessen rät der DWV allen Interessierten für die laufende Saison, das gesamte Wandernetzwerk in Deutschland zu nutzen: Hier bekommen Sie einen Überblick über alle Routen. Und auch der ADAC hat eine Übersicht mit den 14 schönsten Wanderwegen für Einsteiger und Fortgeschrittene, Familien und Individualisten zusammengestellt. Wenn Sie sich eine Tour ausgesucht haben, benötigen Sie noch eine entsprechende Ausrüstung und das richtige Wanderzubehör. Wir verraten Ihnen, was im Rucksack nicht fehlen sollte.

1. Sitzkissen

Bei niedrigen Temperaturen oder an regnerischen Tagen können Sitzpausen unangenehm für den Allerwertesten werden, wenn dieser auf einer kalten Bank oder kalten Steinen Platz nehmen muss. Hier ist ein isolierendes wie wasserfestes Sitzkissen sehr nützlich. Es nimmt (zusammengefaltet) nur wenig Platz im Rucksack ein und ist somit der ideale Begleiter für unterwegs. Je nach Hersteller gibt es unterschiedliche Größen und Farben, die Funktionen sind jedoch immer die gleichen. Hier finden Sie ein Thermo-Sitzkissen.

2. Taschenmesser

Wenn ein Wanderzubehör im Rucksack nicht fehlen darf, dann ist es ein Schweizer Taschenmesser. Das Allroundtalent vereint gleich mehrere Funktionen in einem: Eine große und eine kleine Klinge, einen Dosenöffner und zwei Schraubendreher (3 und 6 mm), einen Kapselheber und einen Drahtabisolierer, eine Stech-Bohr-Nähahle und einen Korkenzieher, eine Holzsäge und einen Mehrzweckhaken, einen Zahnstocher und eine Pinzette sowie einen Ring. Das Messer ist kompakt, leicht und widerstandsfähig. Hier gibt es das passende Modell.

3. Stirnlampe

Sie ist das Must-have für Nachtwanderungen, aber auch in der Dämmerung ein praktisches Gadget: die Stirnlampe. Sie sitzt fest am Kopf und ist trotzdem so leicht, dass sie kaum bemerkt wird und in keiner Weise einschränkt. Die meisten Modelle haben gleich mehrere Helligkeitsstufen – wie zum Beispiel unterschiedliche Flutlicht-Modi und Scheinwerfer. Die Stirnlampe ist wasserdicht und kann zwischen fünf bis 20 Stunden lang (je nach Einstellung) den Weg beleuchten.

Hier bekommen Sie ein entsprechendes Modell.

4. Gamaschen

Während einer Wanderung kann es durchaus vorkommen, dass es mehrere Stunden am Stück regnet – da helfen auch die wasserfesten Schuhe irgendwann nicht mehr gegen die feuchten Waden (und Socken). Um diese vor Kälte, Nässe und Schmutz zu schützen, sind Gamaschen ein praktisches Zubehör. Sie bestehen aus wind- und wasserfesten Materialien und verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit, die über die Waden bis zu den Socken vordringt.

Hier bekommen Sie die Wandergamaschen.

5. Wanderstöcke

Gerade junge Menschen haben oftmals Vorbehalte gegenüber Wanderstöcken, da sie sich noch "zu jung" dafür fühlen. Dabei sind sie beim Auf- und Abstieg von großem Nutzen, gerade auf längeren Strecken: Sie können die Knie- und Handgelenke, Schultern und Ellbogen entlasten. Zudem sorgen sie für mehr Antrieb und unterstützen das Gleichgewicht auf unebenen Strecken. Was aber noch hervorgehoben werden sollte: Die meisten Modelle können zusammengeklappt und einfach im Rucksack verstaut werden.

Hier gibt es verstellbare Wanderstöcke.

6. Fernglas

Auf hohen Berggipfeln genießen Sie mit einem Fernglas nicht nur die gute Aussicht, sondern können auch Tiere und Pflanzen besser erkunden und beobachten. Hinzukommt, dass sich weit entfernte Schilder, Wege und Hütten leichter und schneller erspähen lassen. Abgesehen davon, dass Sie auch unzählige Sehenswürdigkeiten aus der Ferne genießen können. Und da ein kleines wie kompaktes Fernglas in jeden Rucksack passt, ist es das ideale Wanderzubehör.

Hier bekommen Sie ein Modell mit 12-facher Vergrößerung.

7. Erste-Hilfe-Set

Ebenfalls in keinem Wanderrucksack fehlen sollte ein zertifiziertes Erste-Hilfe-Set nach DIN13167 für den Notfall. Darin finden sich alle Utensilien, die Sie zum Verarzten von kleineren Unfällen (zum Beispiel Schürfwunden, Insektenstiche oder Blasen) benötigen, wie etwa: ein Pflasterset, Verbandmaterial in unterschiedlichen Ausführungen, eine Rettungsdecke und Schere, Vinylhandschuhe und Reinigungstücher. Und auch wichtig: eine Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen. Das kompakte Set für unterwegs gibt es hier.

8. Picknickdecke

Ebenfalls dünn zusammenfalten und leicht transportieren lässt sich eine praktische Picknickdecke aus abriebfestem Material für Outdoor-Aktivitäten. Durch die wasserabweisende Unterseite aus Polyester dringt keine Feuchtigkeit durch den Boden, sodass die Decke problemlos auf einer nassen Wiese ausgebreitet werden kann. Für Familien mit Kindern ist dieses Wanderzubehör besonders praktisch, da mehrere Personen darauf Platz nehmen können. Hier bekommen Sie die wasserfeste Picknickdecke in verschiedenen Farben.

9. Survival-Armband

Für ausgedehnte Wanderungen gibt es ein weiteres Gadget, das Ihnen unterwegs eine echte Hilfe sein kann: das Survival-Armband. Wie der Name schon vermuten lässt, wird das Zubehör nicht im Rucksack verstaut, sondern am Handgelenk getragen. Es ist multifunktional und vereint Signalpfeife für Notfallsituationen, ein Minimesser sowie Feuerstahl und Schaber in einem Armband. Was aber noch spannender ist: Es ist aus Fallschirmschnur gefertigt, aufgeknüpft drei Meter lang und kann bis zu 160 Kilo tragen. Hier gibt es das Armband.

10. GPS-Gerät

Zu guter Letzt darf auch dieser Klassiker nicht fehlen: ein GPS-Gerät. Das kompakte Modell ist Kompass, Höhenmesser und Wanderkarte in einem – und funktioniert auch dann, wenn das Handy keinen Empfang mehr hat. Für Menschen, die keine gute Orientierung haben und auf eine Navigation angewiesen sind, ist das Gerät sicherlich ein hilfreicher Begleiter in den Bergen. Und da es selbst bei strahlendem Sonnenschein oder starken Regengüssen problemlos funktioniert, kann die Anschaffung durchaus sinnvoll sein. Hier gibt es das Modell.

Quelle: Statista

