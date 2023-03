von Rebecca Häfner Städtereisen sind toll, um viel zu erleben und etwas über eine Metropole und ihre Bewohner zu lernen. Worauf Eltern bei einem solchen Trip wert legen – und welche Reiseziele besonders gefragt sind, zeigt eine Umfrage.

Viel erkunden, viel erleben, viel Spaß: Städtereisen gehören zu den beliebtesten Reiseformen. Doch nicht nur Singles oder Paare wollen die Metropolen in Deutschland und Österreich entdecken. Auch Familien haben diese Form des Reisens für sich entdeckt.

Eine Umfrage im Auftrag der Jufa Hotels hat 1.500 Eltern von Kindern im Alter von drei bis 14 Jahren zu ihren Städtereiseplanungen befragt. Die Eltern wurden dabei zu Destinationen in Deutschland und Österreich befragt.

Städtereise – was Eltern beim Hotel wichtig ist

Die Hälfte der Befragten plant demnach in diesem Jahr eine Städtereise mit der Familie mit mindestens einer Übernachtung. Die große Mehrheit will einen solchen Trip als eigenständige Reise (70 Prozent) machen, nur ein Viertel der befragten Eltern kann sich eine Städtereise im Rahmen einer Rundreise vorstellen.

Bei der Auswahl eines Hotels ist eine kindgerechte Verpflegung (knapp 43 Prozent) und verschiedene Zimmergrößen (rund 42 Prozent) am wichtigsten. Nur rund zwölf Prozent der Eltern erwarten, dass ein Hotel eine Kinderbetreuung anbietet. Viel wichtiger ist bei der Auswahl der Unterkunft für Eltern, dass sie zentral liegt und die Innenstadt schnell erreichbar ist (rund 53 Prozent).

Doch nicht jede Stadt ist bei den befragten Eltern gleich beliebt.

In diese fünf Städte wollen Familien gerne in Deutschland reisen

Platzierung Stadt Wie viele der Befragten hier hin reisen möchten 1 Hamburg 50 Prozent 2 München 36,1 Prozent 3 Berlin 36 Prozent 4 Leipzig 30,2 Prozent 5 Köln 16,7 Prozent

Inspirationen für Ausflüge mit Kindern in Hamburg

Nicht umsonst hat es Hamburg auf Platz 1 geschafft, schließlich gehört die Hansestadt im Norden Deutschlands zu den schönsten Großstädten. Die vielen Schiffe auf der Elbe, die Stand-up-Paddler und Kanus auf Alster und den zahlreichen Kanälen, beeindrucken Groß und Klein. Ob ein Ausflug in einen der zahlreichen Parks, Schiffe gucken am Elbstrand oder ein Besuch in einem Museum – in Hamburg wird es Familien sicher nicht langweilig. Natürlich ist Hamburg für seinen Michel bekannt und Hamburger:innen pflegen eine Hassliebe zur Elbphilharmonie.

Wir haben drei Tipps für Unternehmungen mit Kindern gesammelt:

Eine Runde Minigolf und die Natur genießen

© Saha Waldcafé

Umgeben von Bäumen, soweit das Auge reicht, versteckt sich eine kleine Perle in Hamburg-Niendorf: Das Saha Waldcafé. Hier treffen syrische Mazza, also kleine warme und kalte Speisen, auf den Klassiker Minigolf. Was sich vielleicht auf den ersten Blick nach einer komischen Kombination anhört, passt perfekt zusammen. Und natürlich gibt es hier im Sommer auch ein Eis am Stiel auf die Hand! Auf insgesamt 18 Bahnen können Besucher:innen ihr Glück versuchen – und manch eine Bahn ist ziemlich kniffelig. Rund um das Café können Besucher:innen die Natur genießen, die Kinder können auf dem Pilzspielplatz toben und ein Spaziergang am Rahwegteich macht auch Spaß!

Minigolfanlage Niendorf, Burgunderweg 23, 22453 Hamburg

Saisonstart 2023: ab April

Weitere Informationen finden Sie hier.

Ein Muss: Schiffe gucken und mit einer Fähre fahren

© romrodinka / Getty Images

Die HADAG-Fähren gehören in Hamburg zum Nahverkehr und können mit dem HVV-Ticket genutzt werden. Eine besonders gute Route, um Hamburg Flair zu genießen: die Linie 62. Einsteigen können Familien bei den Landungsbrücken – elbabwärts führt sie bis nach Finkenwerder. Das Schiff fährt am berühmten Fischmarkt, dem Cruise Center Altona und dem Dockland vorbei. Ein guter Punkt, um auszusteigen: der Museumshafen Övelgönne. Von dort geht es zu Fuß schnell zum Elbstrand, wo man sich in den Sand setzen und das Treiben im Containerhafen beobachten kann. Davon sind nicht nur Kinder beeindruckt.

Start: Landungsbrücken, Brücke 3

Fahrplan und weitere Informationen, finden Sie hier.

Die ganze Welt in klein erleben

© Markus Scholz / DPA

Das Miniatur-Wunderland gehört nicht umsonst zu den beliebtesten Museen der Hansestadt. Und versprochen: In der Speicherstadt finden Familien hier mehr als eine schnöde Modelleisenbahnanlage. Im Wunderland geht es hinaus in die weite Welt, ohne dabei Hamburg zu verlassen. In größter Präzision sind hier ganze Städte nachgebaut worden. In Skandinavien können Besucher:innen etwas über Ebbe und Flut lernen und in den USA geht es in den wilden Westen. Natürlich widmet sich ein ganzer Abschnitt nur Hamburg.

Miniatur Wunderland Hamburg, Kehrwieder 2-4 / Block D, 20457 Hamburg

Weitere Informationen, finden Sie hier.

Auch in Österreich haben Eltern einen klaren Favoriten.

Die Top 5 Ziele in Österreich für Familien

Rang Stadt Wie viele der Befragten hier hin reisen möchten 1 Wien 66,1 Prozent 2 Salzburg 51,8 Prozent 3 Innsbruck 25,1 Prozent 4 Graz 21,2 Prozent 5 Linz 15,1 Prozent

Was Familien mit Kind in Wien unternehmen können

Das viele Eltern mit ihren Kindern die österreichische Hauptstadt erkunden wollen, ist nicht verwunderlich, schließlich verbindet Wien Kunst, Kultur, Natur und Kulinarik auf einmalige Weise. Wer durch die Straßen Wiens flaniert, schaut eigentlich nur nach oben und entdeckt ein imposantes Bauwerk nach dem anderen. Es gibt viele Sehenswürdigkeiten wie den Stephansdom, das Hundertwasserhaus oder den Prater zu entdecken. Unsere drei Tipps für Unternehmungen mit Kindern:

In die Welt Sisis eintauchen

© Peter Widmann / Imago Images

Schloss Schönbrunn gehört wohl zu jedem Wien-Besuch mit dazu. Der barocke Palast war von Mitte des 18. Jahrhunderts bis zum Ende des Ersten Weltkrieges die Sommerresidenz des österreichischen Kaiserhauses. Schon das Gebäude und die Gartenanlage sind riesig und sehr beeindruckend.

Im Kindermuseum des Schlosses dürfen Kinder in königliche Gewänder schlüpfen. Anders als in anderen Museen gilt hier: anfassen erlaubt! Los geht es also, um zu erfahren was die Kaiserin und der Kaiser gegessen haben und wie sie gelebt haben. Wer dann noch nicht genug hat, wird seinen Spaß im Irrgarten von Schloss Schönbrunn haben. Bei den Wasser-Spielen können sich Kinder richtig austoben!

Schloss Schönbrunn, Schönbrunner Schloßstraße 47, 1130 Wien

Weitere Informationen, finden Sie hier.

Einen Palatschinken essen und eine Runde Seilbahn fahren

© Panthermedia / Imago Images

Wie wäre es mit einem Ausflug auf den berühmtesten Markt in Wien: den Naschmarkt. Dort können Kinder einen Palatschinken (Pfannkuchen) naschen und an den 120 Ständen lässt sich auch gleich der Einkauf für ein Picknick erledigen! Am Samstagen findet darüber hinaus am Naschmarkt ein Trödel statt.

Nicht weit entfernt versteckt sich im Alfred-Grünwald-Park eine schöne Grünanlage mit einem schrägen Klettergerüst und einer Seilbahn. Ebenso werden hier Schaukelfreund:innen und Rutschenfans glücklich. Vor allem im Sommer sind die Wasserspielgeräte mit Hügeln, Brunnen, Bachläufen und Wehren super zum Spielen. Auf einer der Wiesen lässt sich ein schönes Picknick mit der Familie genießen. Der Alfred-Grünwald-Park liegt im sechsten Bezirk.

Naschmarkt, Wienzeile, 1060 Wien

Weitere Informationen zum Naschmarkt, finden Sie hier und zum Park, finden Sie weitere Informationen hier.

Die Ur-Rinder kennenlernen

© Volker Preußer / Imago Images

Im Westen am Rande der Großstadt findet sich ein Stück Wienerwald – der Lainzer Tiergarten. Das ehemalige Jagdrevier des Kaiserhauses ist mit Bächen und Teichen durchzogen. Hier können Familien die Ur-Rinder beobachten und das rund 2400 Hektar große Areal erkunden.

Auf dem Waldlehrpfad können Besucher:inenn alles rund um die verschiedenen Baum- und Straucharten im Tiergarten lernen – auf Schautafeln wird viel über die Bäume erklärt. Und quasi im Vorbeigehen lässt sich den Damhirschen und Mufflons ein Besuch abstatten. Ganze sechs Spielplätze stehen hier zur Verfügung.

Lainzer Tiergarten, Lainzer Tor: Hermesstraße, 1130 Wien

Weitere Informationen zum Lainzer Tiergarten, finden Sie hier.