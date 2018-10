Entweder man liebt es, oder man hasst es: Weihnachten. Drei Tage voller Familie, Gute-Laune-Schnulz-Liedern, Süßigkeiten, Geschenken und mehr oder weniger freudiger Stimmungen. Wem die vier Wochen Adventszeit als Vorbereitung auf das Fest der Liebe zu kurz sind, der kann jetzt das ganze Jahr über Weihnachten feiern. Im "Christmas Farm Inn“ weihnachtete es 365 Tage. Das Hotel und Spa liegt in Jackson, an der Ost-Küste der USA im Bundesstaat New Hampshire.

Geschmückt wird zwar nicht das ganze Jahr, wie die Homepage verrät, sondern wirklich nur in der Adventszeit. Trotzdem geben die Einrichtung und die Umgebung des Hotels immer ein Gefühl von Weihnachten. Auf der Veranda vor den alten Holzhäusern stehen Schaukelstühle, die rot-weißen Säulen der Vordächer sehen aus wie Zuckerstäbe und es wirkt, als sei alles direkt aus einem Weihnachtsfilm entsprungen.

Wie aus dem Hollywoodfilm

Der besondere Zauber liegt vielleicht auch daran, dass das Farm Inn selbst einmal ein Weihnachtsgeschenk war. "Wir sind familiengeführtes Lifestyle und Event Resort, dass seinen Besuchern eine einmalige Erfahrung in Neu-England bieten will", verrät die Homepage. Im Restaurant, der Entspannungs-Lounge, dem Fitnesscenter und dem Country-Pub kann der Weihnachtsfan gediegen entspannen.

Die Gebäude, die teilweise aus dem 18. Jahrhundert stammen, liegen idyllisch in den White Mountains, einem Gebirgszug in New Hampshire, der im Winter zum Skifahren und Wandern einlädt. Jeder Raum bietet außerdem einen Kamin und eine kuschlige Einrichtung, die aus einem Hollywood-Weihnachtsmärchen stammen könnte. Wer also keine zwei Monate mehr warten will, kann hier schon jetzt die Vorweihnachtsfreude genießen.