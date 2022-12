von Bert Gamerschlag Orient und deutsche Weihnacht, passt denn das? Das passt. Gewürzt und begleitet von Safran, Zimt und Granatäpfeln. Von Bert Gamerschlag

Die Gans ist uns heilig, das Weihnachtsfest ist es auch. Selbst wer an kaum was glaubt, meint immerhin, am Gänsebraten dürfe sich nichts ändern. Das stimmt – für den Vogel selbst. Doch für die Beilagen? Es trifft sich, dass von dort, von wo viele kommen, die bei uns jetzt Schutz und Hilfe finden, traditionell genau die Aromen, Gewürze und Gemüse stammen, die so gut zur Gans passen.