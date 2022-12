von Marlies Klosterfelde-Wentze Ein königlicher Lammbraten zu Weihnachten? Bitte sehr – komplett mit Suppe, Beilagen und einem fürstlichen Dessert. Das Schönste daran: Sie können alles ganz entspannt vorbereiten. Von Marlies Klosterfelde-Wentze

Zum Aufwärmen

Wenn man zur Ablenkung der Kinder den ganzen Tag durch den kalten Wald gestapft ist, so richtig Knast schiebt (also Hunger hat) und den Weihnachtsbraten kaum erwarten kann (eisige Hände, akute Unterzuckerung), dann kommt eine heiße kleine, mild-weiße Rieslingsuppe gerade und lebensrettend recht. Sie ist zugleich leicht (keine festen Einlagen) und gehaltvoll (Crème fraîche), appetitanregend süßsäuerlich und durch die frische Kräuter- und Traubengarnitur hübsch anzusehen. Noch dazu geben Blätterteigstangen was zu knuspern.

Rieslingschaum-Suppe

Für 8 Portionen