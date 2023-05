Wohin mit dem 49-Euro-Ticket? Schöne Tagesausflüge mit der Regionalbahn

Um einen schönen Tagesausflug zu machen, muss es nicht immer das Auto sein. Viele interessante Ziele lassen sich in Deutschland mit Bus und Bahn entdecken – manchmal sind die Höhepunkte in einer Stadt gar nur einen kleinen Fußmarsch vom Bahnhof entfernt. Mit dem 49-Euro-Ticket ist es besonders einfach und günstig, am Wochenende mal einen Tag lang wegzufahren. Und Deutschland zu entdecken.

Auf manchen Strecken können Reisende sogar über die Landesgrenze hinweg fahren, denn die tariflichen Grenzen der Verkehrsverbünde orientieren sich nicht zwangsläufig an den jeweiligen Staatsgrenzen, sondern an den Bahnhöfen. So ist es auf mancher Strecke möglich, mit dem 49-Euro-Ticket weiter in das Nachbarland zu fahren.

Natur, Schlösser oder Städtetrips – unterwegs mit dem 49-Euro-Ticket

Das praktische Monatsticket ist in der Bundesrepublik beliebt. Nach Hochrechnungen des Verbands deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) haben bereits weit mehr als drei Millionen Menschen für Mai das Ticket gekauft. Am ersten Mai war der Andrang auf den Fahrschein sogar so groß, dass die Bahn-Webseite zeitweise den Geist aufgegeben hat. Viele Menschen werden täglich mit dem neuen Ticket pendeln, doch auch für Ausflüge mit der Bahn ist es wunderbar geeignet.

Manchmal birgt die Fahrt mit der Bahn auch den ein oder anderen Fallstrick. Wer noch nicht allzu viel mit dem Zug unterwegs war, findet hier einen Überlebensguide für alle Bahnneulinge.

Ob ein Ausflug in die Natur, der Besuch eines Museums, ein Trip in eine schöne Stadt oder an einen tollen See. Ob im Norden der Bundesrepublik, in der Mitte, im Osten, im Westen oder im Süden – Deutschland hat überall schöne Ecken. Zum Glück für alle, die gerne mit dem Zug fahren, ist auf mancher Strecke gar der Weg das Ziel. Wir haben lohnenswerte Ziele gesammelt, die sich für einen Tagesausflug mit dem 49-Euro-Ticket eignen. Unsere Tipps finden Sie in der Bildergalerie.